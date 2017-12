PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 28 dicembre 2017? e previsioni 2018 : Leone un po' stanco : Oroscopo PAOLO Fox per la giornata di oggi, giovedì 28 dicembre 2017 e previsioni per il 2018: Leone stanco, Sagittario in difficoltà, Luna positiva per il segno dell'Acquario.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 05:29:00 GMT)

TERZA GUERRA MONDIALE/ La Russia avvisa l'Occidente : "Non ripeta l'errore di NapoLeone" : TERZA GUERRA MONDIALE: il monito dell'ambasciata Russa in Sudafrica nei confronti dell'Occidente. Intanto in Corea del Nord vanno in scena le celebrazioni in memoria della nonna di Kim.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 03:51:00 GMT)

Ambiente : “Vile atto vandalico contro la struttura che ospita il Centro Recupero Tartarughe Marine di BrancaLeone” : Oggi, purtroppo, non vi raccontiamo la storia del Recupero o del rilascio di una Tartaruga Marina, come siamo soliti fare. Oggi vi vogliamo dare notizia di una spiacevole vicenda accaduta durante la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2017. Un atto vandalico/intimidatorio ad opera di un gruppo di delinquenti, armati di pietre e spranghe, ha letteralmente assaltato le finestre della struttura che ospita il Centro Recupero Tartarughe Marine di ...

Sanità : ospedale CorLeone - raddoppiati posti letto Chirurgia e Pediatria : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - raddoppiati i posti letto dei reparti di Chirurgia e Pediatria dell'ospedale Dei Bianchi di Corleone (Palermo). Conclusi i lavori di riqualificazione i due reparti, che saranno ospitate nei nuovi locali del Corpo A del nosocomio, potranno contare su 12 posti letto inve

Paolo Fox / Oroscopo oggi 26 dicembre 2017? : un bel cielo per i Leone - e gli altri segni? : Oroscopo di Santo Stefano, oggi 26 dicembre 2017, previsioni di Paolo Fox. Stelle interessanti per il Leone, problemi e calo per Cancro, Capricorno e Gemelli in questa giornata.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 09:02:00 GMT)

Paolo Fox e Branko/ Oroscopo oggi 25 dicembre 2017 e previsioni 2018 : Luna passionale per il Leone : Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni 2018 di Paolo Fox. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 23:08:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 25 dicembre 2017 e previsioni 2018 : Leone pieno a un anno di sorprese : Oroscopo di Natale, oggi 25 dicembre 2017, secondo le previsioni 2018 di PAOLO Fox. Scorpione e Toro protagonisti di una grande giornata, ma che frenata per Gemelli e Bilancia.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Oroscopo 2018 Paolo Fox Leone - Acquario - Sagittario - Pesci - Cancro e Gemelli : previsioni del nuovo anno : In queste ore gli italiani sono impegnati a festeggiare il Natale, ma tanti di loro hanno già la mente proiettata all’anno che sta per iniziare e cercano informazioni su cosa prevedono gli astri per il loro futuro: diamo un’occhiata all’Oroscopo 2018 di Paolo Fox per scoprire le previsioni del nuovo anno per quanto riguarda i segni zodiacali del Leone, dell’Acquario, del Sagittario, dei Pesci, del Cancro e dei ...

CHIARA FERRAGNI/ In attesa con Fedez del figlio Leone (Intimissimi on ice) : CHIARA FERRAGNI ha già iniziato il countdown per la nascita del suo primo bambino, Leone, frutto del suo amore con il rapper milanese Fedez. Oggi sarà ospite a Intimissimi on ice(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 05:51:00 GMT)

Miriam Leone baciata dal sole : il suo selfie è un inno alla seduzione : Non stupisce d'altronde questa sua posizione dato che la prima esperienza che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo era proprio Miss Italia. Miriam si prende cura di sé, pur restando semplice e ...

Ginnastica - il 2017 dell’Italia : Vanessa Ferrari - la Leonessa infinita che sognava l’oro. Infortuni - recuperi e il volo per Tokyo : La stagione della Ginnastica artistica si è conclusa e il mirino è già puntato verso il 2018. L’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle è stato ricco di emozioni, anche in casa Italia. Uno dei momenti salienti degli ultimi dodici mesi è stato purtroppo il fragoroso Infortunio di Vanessa Ferrari durante la Finale al corpo libero dei Mondiali: a Montreal il tendine d’Achille della nostra capitana è saltato e tutti gli appassionati ...

MonteLeone di Spoleto - nei territori del cratere arriva il Teatro : Grazie al supporto operativo di FONTEMAGGIORE (Ente riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Centro di Produzione Teatrale dell'Umbria) sono in programma spettacoli teatrali ...

Oroscopo del giorno 22 dicembre 2017 segno favorito Leone : Oroscopo del giorno venerdì 22 dicembre 2017, tutti i segni zodiacali. Leggiamo insieme cosa ci dicono le stelle, con un occhio di riguardo al segno favorito che è il Leone. INDICE Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci Ariete 21 Marzo – 20 Aprile: è un buon periodo per riaccendere in modo efficace la fiamma della passione e ... The post Oroscopo del giorno 22 dicembre 2017 segno favorito ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 21 dicembre 2017? : Leone nervoso - Vergine positivo : Oroscopo oggi, 21 dicembre 2017, di Paolo Fox: previsioni della giornata. Tra i segni in crescita il Cancro e la Vergine. Scorpione flop, Sagittario al top delle sue possibilità.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 14:00:00 GMT)