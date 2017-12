Legislatura finita | oggi Gentiloni al Colle dopo la conferenza stampa di fine anno Cosa

Vittorio Feltri - è finita la Legislatura peggiore di sempre : C' è chi esulta perché domani il presidente Mattarella scioglierà le Camere mandando a casa tutti i parlamentari, tra i peggiori della storia repubblicana. L' evento non dispiace neppure a noi, ma ...

Legislatura finita - ecco chi lascia la politica : La Legislatura si è conclusa e le porte girevoli della politica stanno per chiudersi per tanti esponenti di spicco della Seconda Repubblica. Se il 2013 ha visto l’uscita di scena di Massimo D’Alema e Walter Veltroni, stavolta il pentastellato Di Battista e il ministro Alfano hanno già annunciato che non si ricandideranno. E sono soltanto i primi di una lista che si allunga di giorno in giorno.'Dibba' lascia per fare ...

Legislatura finita senza ius soli e vitalizi : The end. La diciassettesima Legislatura è di fatto finita con il via libera che il Senato ha dato alla legge di bilancio. La manovra, già votata alla Camera, è infatti passata con 140 voti a favore e 94 contrari. All'appello mancano la legge sullo ius soli e quella sui vitalizi, per cui ormai non c'è più tempo. Nell'ultima seduta prima della pausa natalizia è mancato il numero legale a Palazzo Madama e ...

Sì manovra e stop ius soli - Legislatura finita (di fatto) : Roma, 23 dic. (askanews) La XVII legislatura ha chiuso i battenti. Non ufficialmente certo, Camera e Senato sono ancora insediate, ma sembra ormai nell'ordine delle cose lo scioglimento del Parlamento ...

Mattarella : Legislatura finita - affrontare il voto con serenità : Tradizionale cerimonia al Qurinale per lo scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile

Manovra : scongiurata crisi politica - ma la Legislatura è finita : Gli uomini del Tesoro, con il viceministro dell'economia Morando in testa si rendono conto che i numeri non tornano, visto che le richieste costano un miliardo e mezzo, cinque volte di più lo ...

Tallini : "Legislatura regionale finita per morte cerebrale" : Secondo Tallini, "la seduta di martedì non è stata un incidente di percorso, ma la dimostrazione di un fallimento politico, perché ha dimostrato, in diretta streaming, il totale distacco tra questo ...