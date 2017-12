Legge elettorale | come si vota il 4 marzo con il Rosatellum | un’unica scheda | candidati

voto fiducia Legge elettorale : L'assetto costituzionale del nostro Paese sancisce che diversi attori abbiano il potere d'iniziativa legislativa: il popolo, le regioni, il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Parlamento e il governo. Proprio questi ultimi due però - si legge nel rapporto elaborato da Depp per AGI - sono i principali protagonisti, da un lato il potere legislativo (il Parlamento), e dall'altro quello ...

voto fiducia Legge elettorale : L'assetto costituzionale del nostro Paese sancisce che diversi attori abbiano il potere d'iniziativa legislativa: il popolo, le regioni, il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Parlamento e il governo. Proprio questi ultimi due però - si legge nel rapporto elaborato da Depp per AGI - sono i principali protagonisti, da un lato il potere legislativo (il Parlamento), e dall'altro quello ...

Una Legge di Bilancio poco elettorale apre la fase dell’incertezza : Questa legislatura, cominciata tra gli strali di un’elezione senza maggioranze, con l’exploit che portò alla ribalta, nell’ormai lontano 2013, la nuova aria del MoVimento 5 Stelle, si sta di fatto chiudendo nella mestizia e nell’afflizione. Forse in linea con l’aria sofferente del premier Paolo Gentiloni, il Parlamento si ha dato l’ok a una Legge di Bilancio che, nelle intenzioni di stesura, avrebbe dovuto garantire bonus e sostegno a diverse ...

Lombardia : Consiglio approva riforma Legge elettorale regionale (3) : (AdnKronos) - In sede di dichiarazione di voto, hanno espresso condivisione e voto favorevole alla nuova legge elettorale i rappresentanti dei gruppi di minoranza Enrico Brambilla (Pd), Daniela Mainini (Patto Civico), Chiara Cremonesi (Insieme per la Lombardia) e Onorio Rosati (Gruppo Misto) che, pu

Lombardia : Consiglio approva riforma Legge elettorale regionale : Milano, 21 dic. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza in Consiglio regionale lombardo con 61 voti a favore, 8 astenuti e 1 contrario alle modifiche alla legge elettorale regionale vigente, che si sono rese necessarie per adeguarsi alla normativa statale di principio sulle cosiddette 'quote rosa'. "

Lombardia : Consiglio approva riforma Legge elettorale regionale (2) : (AdnKronos) - L’aula ha respinto gli emendamenti presentati dal M5Stelle che prevedevano la convocazione di un eventuale turno di ballottaggio 15 giorni dopo il voto qualora nessuno dei candidati avesse superato il 50% dei voti o in alternativa il 40%. Respinto anche un altro emendamento sempre a fi

Lega - Fava : “Berlusconi-Salvini? Vista la Legge elettorale alla fine troveranno un accordo” : “Berlusconi sbaglia, è evidente che avendo condiviso questa legge elettorale una soluzione la debbano trovare, non credo che gli insulti reciproci portino da nessuna parte. Realisticamente credo che alla fine troveranno un’intesa, queste scaramucce non portano nulla di buono. E’ chiaro che c’è in corso una battaglia per la leadership all’interno dello schieramento. Sta succedendo quello che è sempre successo nella ...

Legge elettorale - la Consulta boccia i ricorsi contro il Rosatellum : La Corte costituzionale ritiene "inammissibili" i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati sulle leggi elettorali Rosatellum e Italicum. A sollevare tre dei quattro conflitti erano stati...

Pisapia avvertì Gentiloni : questa Legge elettorale ci porterà al massacro : Q uando parlò con il premier Paolo Gentiloni, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale, Giuliano Pisapia gli fece una previsione che oggi rischia di rivelarsi profetica. "Paolo, questa ...

Sicilia : Fava - Legge elettorale? Una lotteria - va riformata : Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - "Proporrò una modifica della legge elettorale perché non rispecchia l’espressione del consenso dei Siciliani, è una cabala, una lotteria. Si può arrivare al paradosso che si supera il 5 per cento ma non si hanno parlamentari. Noi, a esempio, abbiamo avuto lo stesso nume

TESTAMENTO BIOLOGICO/ La Legge su vita e morte diventa merce elettorale : Il Senato si appresta a votare la legge sul TESTAMENTO BIOLOGICO. Una scelta che appare ambigua e dettata soprattutto da ragioni elettorali, spiega PAOLA BINETTI(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 06:02:00 GMT)GENITORI-NONNI/ La piccola Vera e il rischio di affidare alle carte bollate un dono di Dio, di R. PersicoNUOVA SINISTRA(?)/ E' la destra camuffata della vecchia "banda dei quattro" di Lin Piao, di G. Da Rold

Pd : segretario Venezia - Legge elettorale non sia scusa per lasciare partito : Venezia, 27 nov. (AdnKronos) - "La diaspora è ancora attiva e, anche se stiamo lavorando per evitare ulteriori scissioni, non si può escludere che ci siano altri casi che, tengo a precisare, come segretaria metropolitana mi addolorano profondamente. Tutto ci può stare nella discussione civile, ma ci

Legge elettorale - presto il primo giudizio della Consulta : ...la legittimazione di uno o più parlamentari a sollevare conflitto per qualunque Legge' e se questo non trasformi il conflitto da 'strumento eccezionale' a 'ordinario strumento di lotta politica'. È ...

Rosatellum - ecco la mappa dei collegi. Le insidie della nuova Legge elettorale : Roma, 24 novembre 2017 - Come si sa, il Rosatellum (dal cognome del capogruppo alla Camera del Pd, Ettore Rosato) è ormai legge dello Stato. Votato, con la questione di fiducia apposta dal governo ...