Le tre rose di Eva stasera in Tv su Canale 5 | anticipazioni della penultima puntata

Le tre rose Di Eva 4 : anticipazioni decima e ultima puntata 4 gennaio 2018 : Si conclude Le Tre Rose Di Eva 4 con la decima e ultima puntata della quarta stagione giovedì 4 gennaio 2018. Per la regia di Raffaele Mertes, i protagonisti della fiction sono Anna Safroncik e Roberto Farnesi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN DIRETTA, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e anticipazioni di tutte le puntate di Le Tre Rose Di Eva ...

LE tre rose DI EVA 4 - anticipazioni decima ed ultima puntata del 4 gennaio 2018 : anticipazioni decima ed ultima puntata della fiction Le tre ROSE di Eva 4, in onda giovedì 4 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5: Alessandro (Roberto Farnesi) si trova ancora prigioniera nella cella di Cristina Rontal (Anna Favella). Aurora (Anna Safroncik) è estremamente in ansia perché Alessandro non risponde e la macchina su cui viaggiava viene trovata VUOTA nel lago… Usando una scusa, Cristina invita Aurora alla villa, nel ...

Ne Le tre rose di Eva 4 Fabio chiederà ad Aurora di sposarlo? Anticipazioni 28 dicembre : Le Tre Rose di Eva 4 torna in onda oggi, 28 dicembre, su Canale 5 con la penultima puntata in cui ritroveremo Alessandro pronto a cadere nella rete della misteriosa donna in bianco. Chi ha seguito la fiction sa bene che la donna ha un conto in sospeso con il bel Monforte e proprio in nome di questo passato travagliato, ha deciso di fargli terra bruciata attorno per farlo cadere nella sua trappola. Proprio in questa penultima puntata de Le Tre ...

Le tre rose di Eva 4 - anticipazioni nona puntata del 28 dicembre : Manca solo una puntata alla fine della quarta stagione de Le Tre Rose di Eva e Alessandro (Roberto Farnesi) e Aurora (Anna Safroncik) sembrano ormai definitivamente lontani: nuovi colpi di scena però ci aspettano nella nona puntata in onda giovedì 28 dicembre alle 21,15 su Canale 5. Le tre Rose di Eva 4 trama puntata 9 Aurora va da Fabio per parlare e lui le racconta chi ha ucciso Ivan. Fabio è determinato a farla pagare a Vittorio e, dopo aver ...

Anticipazioni Le tre rose di Eva 4 : trama della decima ed ultima puntata : Eccoci con un nuovo spazio dedicato alle Anticipazioni su "Le Tre Rose di Eva 4". La fiction di canale 5 sta per giungere al termine, infatti giovedì 4 gennaio 2018 andrà in onda la decima ed ultima puntata. Gli spoiler ci rivelano che Alessandro ed Aurora verranno rapiti da Cristina, Vittorio eviterà il carcere e Fabio farà di tutto per salvare la Taviani. La trama completa la trovate nei paragrafi sottostanti. 'Le Tre Rose di Eva': Alessandro ...

