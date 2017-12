Le pagelle del derby Milan-Inter

: Ma le avete viste le pagelle della @Gazzetta_it ? Sembra quasi che l’Inter ci abbia asfaltati 8-0 ma quanto rosican… - MrHeisenberg78 : Ma le avete viste le pagelle della @Gazzetta_it ? Sembra quasi che l’Inter ci abbia asfaltati 8-0 ma quanto rosican… - infoitsport : Le pagelle del City - Aguero sciupa, Sterling decisivo (TUTTO mercato WEB) - traniviva : CHIESA SAN DOMENICO & ISTITUZIONI, voto 2: allora fateci capire: mio figlio Carlo Alberto, con amichetti e... - FlaShBloGWorld : #Sport Milan-Inter 1-0, le pagelle: Donnarumma 2 si esalta Nerazzurri, Vecino ci prova: Bonucci troppi errori, anch… - MondoSportivoIT : Dalla lotta del Derby di Milano, spunta il guizzo di Cutrone: il Milan vola in semifinale di Coppa Italia - -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Ledel6,5 DONNARUMMA A . Il portiere che non ti aspetti. Doveva giocare il fratello più famoso, poi Storari, in porta ti ritrovi lui, il terzo più pagato del mondo. Si fa autogol dopo 23' ma il var lo soccorre. Nella ripresa è decisivo su Joao Mario e comunque si fa sempre trovare pronto. Non male come esordio in rossonero. 5,5 ABATE Un paio di buone ...