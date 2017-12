Le big preparano i botti Napoli | Inglese e Ciciretti Montella verso Siviglia

: IL GIORNALE - Le big preparano i botti, due rinforzi per il Napoli. Roma su Vidal. La Juve... - SiamoPartenopei : IL GIORNALE - Le big preparano i botti, due rinforzi per il Napoli. Roma su Vidal. La Juve... - NAPOLIMANIA1926 : IL GIORNALE - Le big preparano i botti, due rinforzi per il Napoli. Roma su Vidal. La Juve... - areanapoliit : Le big di Serie A preparano i botti di mercato - JUVENTUS_mylove : Il Giornale - Le big preparano i botti. Napoli, Inglese e Ciciretti. Montella verso… - JUVENTUS_mylove : Il Giornale - Le big preparano i botti. Napoli, Inglese e Ciciretti. Montella verso… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 28 dicembre 2017) In attesa della riforma delle finestre di mercato che tanti auspicano, ci si avvicina alla sessione «di riparazione», ovvero alla possibilità di tesserare nuovi giocatori nel mese di gennaio. E se tante società fingono di non essere interessate «perché siamo a posto così», in realtà quasi tutte provano a migliorarsi o a intavolare trattative che magari verranno buone in estate. Qualcosa accadrà insomma davvero, pur se difficilmente si sposteranno equilibri.Classifica alla mano, ilcapolista si rinforzerà quasi certamente con Roberto, già acquistato in estate e lasciato in prestito al Chievo: il ko di Milik, che potrebbe a sua volta essere girato in prestito altrove per permettergli di ritrovare condizione e continuità di impiego, ha convinto De Laurentiis ad anticiparne l’arrivo sotto il Vesuvio, mentre in Veneto ...