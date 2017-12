Ostia. Cassazione : Clan Fasciani è organizzazione mafiosa. Ribaltata la sentenza d'appello : La Corte d'appello di Roma dovrà riesaminare la vicenda e "a partire dal carattere mafioso del gruppo" rivalutando ogni questione "circa la partecipazione, con il relativo grado e consapevolezza, degli imputati al predetto sodalizio"

Le app iOS gratis del giorno : -Su App Store molti sviluppatori rendono gratuite numerose applicazioni normalmente a pagamento. In questo articolo, dunque, vi mostreremo ogni giorno quali applicazioni sono disponibili al download gratuitamente App iOS gratis A seguire abbiamo raccolto tutte le applicazioni disponibile per oggi gratuitamente suddivise per macro aree. Applicazioni Qui di seguito trovate le app generiche gratis per oggi: Organization Chart ...

Un cappotto di mille colori/ Trama e curiosità - film su Canale 5 la storia di Dolly Parton (26 dicembre 2017) : Un cappotto di mille colori è il film drammatico che andrà in onda oggi, martedì 26 dicembre 2017, su Canale 5. Si tratta di una prima tv che racconta la storia di Dolly Parton(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 14:53:00 GMT)

I proprietari degli iPhone furiosi contro la apple per il depotenziamento - intentate una serie di class action : Era da tempo che si sospettava, ma poche ore fa è arrivata la conferma ufficiale da parte dell'azienda stessa: la Apple rallenta di proposito le prestazioni del sistema operativo iOS nei dispositivi più anziani, col fine di preservarne la batteria. La sincerità di Cupertino, tuttavia, invece di venir apprezzata dai possessori di un iPhone ha creato un contraccolpo inaspettato: sono piovute, infatti, le class action intentate ...

Azioni legali contro apple per iPhone rallentati se con problemi di batteria dopo iOS 11 : Tutti contro Apple. All'indomani dell'ammissione da parte dell'azienda di Cupertino di aver rallentato intenzionalmente gli iPhone con l'aggiornamento iOS 11 e release successive nel caso di modelli con problemi di batteria, stiamo assistendo ad una vera e propria campagna social contro Tim Cook e compagni. Non solo, visto che negli Stati Uniti si sta procedendo anche per vie legali alla richiesta di un rimborso per il torto subito. Della ...

Il Segreto / Chi si nasconde dietro al misterioso monaco che appare alla villa? (Anticipazioni 22 dicembre) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 22 dicembre: un misterioso monaco si aggira alla Miel Amarga e improvvisamente appare nello studio di Donna Francisca.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 05:31:00 GMT)

apple ammette : per problemi di batteria - iPhone depotenziati con gli aggiornamenti iOS 11 : Mancava solo la conferma e questa è arrivata: a causa dei problemi con le batterie di iPhone più datate, Apple sta procedendo con gli ultimi aggiornamenti iOS 11 a depotenziare i melafonini, così come raccontato pure qualche giorno fa e svelato per la prima volta attraverso una serie di test Geekbench. In quel di Cupertino, insomma, provvederebbero a diminuire le prestazioni da remoto anche se lo scopo non sarebbe quello di costringere gli ...

apple : app Universali Per Mac e iOS Nel 2018 : Nel 2018 arriveranno le applicazioni Universali compatibili sia con iOS che con macOS. Ecco tutti i dettagli in anteprima App Universali Apple per iOS e macOS Grandi novità in vista per Apple, novità che arriveranno concretamente a metà 2018, dopo il consueto evento WWDC. A quanto pare infatti l’azienda sta lavorando duramente per introdurre le […]

apple - in arrivo app integrate per iOS e Mac? : Nel 2018 Apple potrebbe iniziare a unire il sistema operativo mobile iOS con quello dei mac , permettendo agli sviluppatori di creare singole applicazioni che funzionano su entrambe le piattaforme . ...

Problemi batteria iPhone 7 e 6S con aggiornamento iOS 11 : apple limita prestazioni - le prove : Gran brutta storia quella relativa ai Problemi di batteria su iPhone 6S e iPhone 7 perché sia legati all'aggiornamento iOS 11 e tutte le sue release successive, sia alla componente hardware della batteria appunto. Dopo un primo dubbio sul fatto che Apple potesse operare appositamente per depotenziare i più vecchi melafonini attraverso un intervento software, ecco che alcuni dati concreti vanno proprio in questa direzione, mettendo in luce un ...

SCOMPARSA - FICTION / A chi appartiene il misterioso suv? Anticipazioni quinta puntata e diretta (18 Dicembre) : SCOMPARSA, Anticipazioni quinta puntata: le indagini del Vice questore e Nora, si stanno lentamente avvicinando ad una svolta decisiva, ecco la trama di stasera.(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 21:18:00 GMT)

L’arte della fuga : come scappare dal proprio noiosissimo lavoro : di Michele Razzetti Ritmi massacranti, uffici troppo distanti da casa, stipendi e mansioni non all’altezza delle proprie aspettative. Tutti prima o dopo ci siamo lamentati per uno di questi aspetti del nostro lavoro. C’è chi abbassa la testa e con determinazione tira avanti, altri preferiscono il cambiamento o, in alcuni casi, la fuga. In un Paese dove il posto fisso rappresenta una delle mete più desiderabili, non pochi storcono il naso di ...

Il misterioso asteroide 3200 Phaethon “sfiora” la Terra : ecco cosa sappiamo sul “sasso cosmico” e come osservarlo in diretta streaming dall’Italia : Dopo ben 10 anni dall’ultimo “incontro ravvicinato” il super asteroide 3200 Phaethon tornerà a salutare la Terra il 16 dicembre: il “sasso cosmico” del diametro di circa 5 chilometri è classificato nella categoria degli asteroidi potenzialmente pericolosi (Potentially Hazardous Asteroid, PHA, essendo più grande di 100/150 metri e poiché la sua orbita si avvicina entro 7.5 milioni di km a quella della Terra). Passerà ...