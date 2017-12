Lazio | per il dopo de Vrij si pensa a Reyes

Serie A Torino - Berenguer : "Il gol alla Lazio? Fondamentale per noi" : Torino - Alex Berenguer ha trovato contro la Lazio il primo gol in Serie A, nella sfida dell'11 dicembre che si è conclusa con più di una polemica sull'arbitro Giacomelli e sul Var. L'esterno del ...

Whatsapp - rischio multa salata per vioLazione privacy - ecco perché : L'incremento dell'utilizzo dei dispositivi mobili ha portato gli sviluppatori di molte applicazioni a lavorare notevolmente per implementarle e stare al passo con l'evoluzione tecnologica degli smartphone e dei tablet. Fra le applicazioni più utilizzate dagli utenti troviamo sicuramente Whatsapp, il noto sistema di messaggistica istantanea rappresenta oramai, insieme a Telegram e a Messenger di Facebook, uno dei sistemi di comunicazione ...

Istat - in calo nascite e popoLazione ma la speranza di vita riprende a crescere : (Teleborsa) - Ancora in calo la popolazione residente in Italia. Al 31 dicembre 2016 la popolazione residente nel Paese ammonta a 60.589.445 persone, oltre 76 mila in meno rispetto all'inizio dell'...

Infortunio Caicedo - l’esito degli esami e i tempi di recupero : il comunicato della Lazio : Infortunio Caicedo – La Lazio ha diramato un comunicato in merito alle condizioni di Felipe Caicedo, attaccante uscito al 20′ del primo tempo nella sfida di Coppa Italia con la Fiorentina: “Il calciatore è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro. Sarà monitorato nei prossimi giorni, si prevedono circa 20 giorni di stop. Dovrebbe essere ...

Regione Lazio : tutto esaurito per il progetto 'Sapere i Sapori' : Roma, 28 dic. (askanews) Nel Lazio sono terminate le operazioni di ammissione al programma Sapere i Sapori 2017/2018, dopo la raccolta e l'esame di tutte le domande di adesione, che sono state ...

Lazio - Zingaretti : appello a unità sinistra per coalizione nuova : Roma, 28 dic. (askanews) Dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti arriva un 'appello all'unità del centrosinistra' in vista delle prossime elezioni regionali, per 'costruire una coalizione ...

Bce : necessario proseguire QE per sostenere infLazione : Secondo i membri del Consiglio il forte slancio congiunturale e la considerevole riduzione della capacità inutilizzata nell'economia inducono a ritenere con maggiore fiducia che l'evoluzione dei ...

Maltempo Lazio : disagi nei collegamenti per Ponza e Ventotene : A causa del Maltempo oggi sono soppresse le corse Laziomar Formia–Ponza delle ore 9 e 14.30 e Ponza–Formia delle 14.30; Formia–Ventotene delle 09.15 e Ventotene-Formia delle 15.00: lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Lazio: disagi nei collegamenti per Ponza e Ventotene sembra essere il primo su Meteo Web.

Calciomercato Lazio - ritorno di fiamma per la difesa : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione fantastica tra campionato ed Europa League e nell’ultima gara ha superato anche il turno di Coppa Italia conquistando le semifinali dopo il successo contro la Fiorentina. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar una situazione da chiarire è quella che riguarda il difensore De Vrij, il biancoceleste non ha intenzione di rinnovare e dalla prossima stagione ...

REDDITO DI DIGNITÀ/ Fisco - Berlusconi : "Nessuno sotto i 1000 euro". AgevoLazioni per chi ha animali domestici : REDDITO di DIGNITÀ: Silvio Berlusconi si gioca (forse) l'asso della sua campagna elettorale. La proposta shock per il Fisco: chi guadagna meno di 1000 euro al mese non pagherà le tasse e...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:36:00 GMT)

MISE : dal 1° gennaio nuove agevoLazioni per le imprese energivore : (Teleborsa) - Dal 1° gennaio 2018, riduzione del costo dell'elettricità per le imprese manifatturiere energivore. L'annuncio arriva dal MISE, dopo che il Ministro Calenda il 21 Dicembre scorso ha ...

Arbitri in A : Rocchi per Inter-Lazio : (ANSA) - ROMA, 27 DIC - Sarà Maurizio Mariani di Aprilia l'arbitro di Crotone-Napoli, anticipo della 19/a giornata del campionato di calcio di Serie A, ultima d'andata, in programma venerdì 29 ...