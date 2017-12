L' autopsia conferma l' identità e la pista dell' omicidio | ' Sofiya strangolata o uccisa a

"Sofiya bastonata e uccisia a calci" : l' autopsia conferma l'identità e la pista dell'omicidio : TREVISO - Ora non ci sono più dubbi sul l'identità e sul fatto che si tratti di un omicidio. E' di Sofiya Melnyk, interprete 43enne ucraina scomparsa il 15 novembre in...

Sofiya Melnyk - autopsia conferma : è lei - morta per strangolamento? : TREVISO Non è stata accoltellata né uccisa a colpi di arma da fuoco. Molto probabilmente Sofiya Melnyk è stata strangolata. Ma altre cause potranno essere avvalorate dai nuovi esami previsti. Intanto ...