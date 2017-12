L' agente di Bonucci : Leonardo ha scelto il Milan : Leonardo Bonucci nonostante le grandi difficoltà incontrate ad inizio stagione al Milan è e sarà una colonna portante del club rossonero che per lui, in estate, ha investito la bellezza di 42 milioni di euro, più 8 milioni di euro netti d'ingaggio al giocatore. L'ex difensore della Juventus sta ritrovando stabilità e sicurezza nei propri mezzi e questa è un'ottima notizia per il Milan che si augura di ripartire dopo la sofferta ...

Dal sacrificio economico di Montella per andare al Siviglia al futuro di Bonucci : parla l’agente Lucci : Il periodo di ‘vacanza’ per Vincenzo Montella è durato pochissimo. Dopo l’esonero al Milan, il tecnico è pronto a ripartire dal Siviglia. A raccontare la trattativa ci ha pensato il suo agente Alessandro Lucci, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a margine della presentazione dei Globe Soccer Awards, per cui era in lista come miglior agente del 2017: “La trattativa Montella-Siviglia è nata una settimana ...