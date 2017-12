: RT @OptiMagazine: La toccante lettera di #PeterCapaldi a un piccolo fan dopo l'addio a #DoctorWho: "Il… - _diana87 : RT @OptiMagazine: La toccante lettera di #PeterCapaldi a un piccolo fan dopo l'addio a #DoctorWho: "Il… - _diana87 : La toccante lettera di Peter Capaldi a un piccolo fan dopo l’addio a Doctor Who: “Il Dottore sarà sempre con te” - OptiMagazine : La toccante lettera di #PeterCapaldi a un piccolo fan dopo l'addio a #DoctorWho: "Il… - VelvetMagIta : Una lettera toccante e a cuore aperto, quella di Giorgio Panariello al padre che non ha mai conosciuto #video… - settimo771 : @Corriere non si può che essere d'accordo con la risposta di Aldo Cazzullo, e nella stessa pagina da leggere assolu… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) La rigenerazione diWho è un evento televisivo che commuove tutti, sia grandi che piccoli, e di questone è consapevole. Proprio lui, l'amato Mad Timelord in a box, ha lasciato il posto di Signore del Tempo alla nuova arrivata Jodie Whittaker, che ha debuttato brevemente nello speciale natalizio trasmesso su BBC One il 25 dicembre.L'addio disegna l'inizio di una nuova epoca senza il tocco storico di Steven Moffat e Mark Gatiss, introducendo il Tredicesimo Dottore che aprirà l'undicesima stagione in onda sul canale britannico nell'autunno del 2018.Uno dei piccoli fan diWho, David, è rimasto talmente triste dall'uscita di scena del suo Dottore preferito, che suo padre, Brian McGilloway ha scritto aper aiutarlo a confortare suo figlio. Il papà ovviamente non si aspettava di ricevere una risposta, né tanto meno una...