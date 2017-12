: Gazzetta - Da “fratello parassita” a uomo derby: la rivincita di Antonio Donnarumma - MilanNewsit : Gazzetta - Da “fratello parassita” a uomo derby: la rivincita di Antonio Donnarumma - CalcioWeb : La rivincita di Antonio #Donnarumma: "Io parassita? Ecco cosa dico. Gigio non voleva che venissi al #Milan..." - ale_mansi : RT @PietroMazzara: #Antonio #Donnarumma si prende la sua rivincita con un esordio da favola a pochi giorni dalla paternità. Partita importa… - PietroMazzara : #Antonio #Donnarumma si prende la sua rivincita con un esordio da favola a pochi giorni dalla paternità. Partita im… - LucaRosa66 : Milan, la rivincita del Donnarumma 'scarso': raccomandato a chi? -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Prima l’infortunio di ‘’ poi quello nel riscaldamento di Storari hanno permesso addi debuttare con la maglia nel Milan. Il fratello del 99 rossonero è stato uno dei protagonisti della vittoria del Milan nel derby di Coppa Italia con l’Inter. Fondamentale soprattutto la parata su Joao Mario, più di un rigore in movimento. Al termine del matchha voluto togliersi qualche sassolino.quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’: “Mi sono sempre allenato bene, in silenzio. Il lavoro paga. Sono felice perché un esordio migliore non poteva capitare. All’inizio quando ho saputo che avrei dovuto giocare sono rimasto un po’ così, poi mi sono detto è una partita e mi divertirò. Io? Consiamo rimasti male, ma in silenzio abbiamo continuato a lavorare. Sono circolate tante stupidate,...