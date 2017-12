LA NOTTE DI VASCO ROSSI Modena Park | concerto e scaletta | Vivere e il flash mob di Rewind

La NOTTE di Vasco Rossi/ Modena Park - concerto e scaletta : Colpa d'Alfredo - Bollicine e Ogni volta : La notte di Vasco va in onda oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno: Paolo Bonolis racconta i 40 anni di carriera del grande rocker di Zocca.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:43:00 GMT)

Stef Burns / Chi è il chitarrista di Vasco Rossi : il suo stile di vita "on the road" (La NOTTE di Vasco) : Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, sarà fra i protagonisti del concerto realizzato al Modena Park, questa sera in onda su Rai Uno. "La notte di Vasco"(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:41:00 GMT)

Vince Pastano/ Chi è il chitarrista di Vasco Rossi? La collaborazione con la Rai (La NOTTE di Vasco) : Vince Pastano questa sera sarà al fianco di Vasco Rossi per la serata dal titolo "La notte di Vasco". Sul palco con il rocker dal 2014, Pastano ha preso il posto di...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 21:10:00 GMT)

Laura Schmidt/ Chi è la moglie di Vasco Rossi : una donna riservata per il rocker (La NOTTE di Vasco) : Laura Schmidt, da più di trent'anni al fianco di Vasco Rossi, è diventata sua moglie soltanto nel 2012, quando i due si sono uniti in matrimonio con una cerimonia blindatissima(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 20:56:00 GMT)

Guido Elmi/ Chi è il produttore di Vasco Rossi : nel 2016 è uscito il suo unico album (La NOTTE di Vasco) : Guido Elmi è lo storico produttore di Vasco Rossi scomparso improvvisamente lo scorso 31 agosto. Per celebrare il suo ricordo, Blasco ha postato un video...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 20:38:00 GMT)

LA NOTTE DI VASCO/ Modena Park : concerto e scaletta - le parole del rocker (Replica - 28 dicembre) : La NOTTE di VASCO va in onda oggi, giovedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno: Paolo Bonolis racconta i 40 anni di carriera del grande rocker di Zocca.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 16:31:00 GMT)

VINCE PASTANO / Chi è il chitarrista di Vasco Rossi? Video - l'assolo con Stef Burns (La NOTTE di Vasco) : VINCE PASTANO questa sera sarà al fianco di Vasco Rossi per la serata dal titolo "La notte di Vasco". Sul palco con il rocker dal 2014, PASTANO ha preso il posto di...(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:53:00 GMT)

Scaletta di Vasco Modena Park - su Rai1 il 28 dicembre in tv e streaming : canzoni ed ospiti de La NOTTE di Vasco : Riproponendo la ricca Scaletta di Vasco Modena Park già trasmessa durante la diretta condotta da Paolo Bonolis lo scorso 1° luglio, Rai1 trasmette nuovamente La notte di Vasco, lo speciale realizzato sei mesi fa in occasione del grande concerto del quarantennale di carriera del Blasco. Il 1° luglio scorso al Parco Enzo Ferrari, il celebre Modena Park citato dallo stesso Vasco in Colpa d'Alfredo, si sono radunati in 225mila per assistere alla ...

La NOTTE di Vasco stasera in tv su Rai 1 : il 'concerto dei record' tra musica - interviste ed emozioni : stasera in onda in tv la Rai propone il grande show evento di Vasco a Modena. Su Rai 1 alle 21,25 sarà trasmessa 'La notte di Vasco', la proiezione del grande concerto tenutosi, appunto a Modena. Un ...

Lancio di reggiseni sul palco del Modena Park / Video : il flashmob sulle note di Rewind (La NOTTE di Vasco) : Lancio di reggiseni sul palco del Modena Park: oltre cinquemila i capi intimi lanciati dalle fan per il flashmob sulle note di Rewind... (La notte di Vasco)(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:36:00 GMT)