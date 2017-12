La Marca trevigiana ostaggio dei furti si arma contro i ladri

: Quanto ti amiamo Marca Trevigiana, quanto ti amiamo Treviso. Buon Natale! Leo Sayer - More Than I Can Say [Official… - TrevisoCityWR : Quanto ti amiamo Marca Trevigiana, quanto ti amiamo Treviso. Buon Natale! Leo Sayer - More Than I Can Say [Official… - PietroVernizzi : RT @TgrVeneto: Il direttore della #Ulss2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, e la direttrice del carcere minorile, Carla Sorice, hanno fir… - PiaZorzi : RT @TgrVeneto: Il direttore della #Ulss2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, e la direttrice del carcere minorile, Carla Sorice, hanno fir… - TgrRai : RT @TgrVeneto: Il direttore della #Ulss2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, e la direttrice del carcere minorile, Carla Sorice, hanno fir… - alcinx : RT @TgrVeneto: Il direttore della #Ulss2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, e la direttrice del carcere minorile, Carla Sorice, hanno fir… -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) «Ma in che Paese viviamo?». Sono in tanti a chiederselo in Veneto di questi tempi, soprattutto nellae in provincia di Venezia. Zone devastate dalla criminalità: isono raddoppiati, sia quelli tentati sia quelli portati a termine, e l'allarme sicurezza suona incessante.Ipassano di provincia in provincia, di paese in paese, di casa in casa; saltano di villetta in villetta, incuranti di tutto e di tutti. E il pericolo di trovarsi un ladro in casa non riguarda solo le ore della sera e della notte, ma è molto alto anche in pieno giorno e in pieno centro città. Già in una zona della provincia di Venezia i residenti pochi giorni fa avevano denunciato di come alle sette di sera fossero barricati in casa. «Questo non è vivere», avevano detto. E infatti: allarmi inseriti, cani da guardia, telecamere, presìdi che nemmeno i ...