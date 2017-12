La Grande Storia Anticipazioni 28 dicembre | le tracce del ventennio

Il “Thomas fire” - uno degli incendi che da settimane interessano la California - è diventato il più Grande nella storia dello stato : Il “Thomas fire”, uno dei diversi incendi che da settimane interessano il sud della California, è diventato il più grande nella storia dello stato da quando esistono i dati, cioè dal 1932. L’incendio ha bruciato circa 110mila ettari di terreno, 1100 The post Il “Thomas fire”, uno degli incendi che da settimane interessano la California, è diventato il più grande nella storia dello stato appeared first on Il Post.

ROMEO E GIULIETTA - AMA E CAMBIA IL MONDO : la più Grande Storia d'amore torna in scena : ROMEO e GIULIETTA Ama e CAMBIA il MONDO vanta un'equipe di creatori internazionali e una troupe di 30 persone tra tecnici e produzione. E' caratterizzato da 23 cambi di scena e 270 costumi. Il ...

Nello Yemen è in atto la più Grande epidemia di colera della storia : Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha confermato che i casi di colera Nello Yemen hanno raggiunto il milione. In quattro mesi, più di 2.000 persone sono morte a causa della malattia ed è ora la più grande epidemia di colera della storia. La crisi dello Yemen, un paese impegnato in una guerra civile, è stata ampiamente ignorata e i cittadini dello Yemen stanno morendo secondo cifre sconcertanti a causa della malattia, della fame e della ...

Cinzia Primatesta/ La moglie di Antonino Cannavacciuolo : una Grande Storia d'amore (Masterchef Italia 7) : Cinzia Primatesta è la moglie di Antonino Cannavacciuolo, lo chef più popolare d’Italia che questa sera sarà nella giuria della nuova edizione di Masterchef Italia.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 20:28:00 GMT)

'La guerra commerciale più Grande della storia' : a che punto siamo con la digitalizzazione della PA : Eppure è ormai chiaro che nello scenario globale i dati nel XXI secolo hanno la stessa valenza del petrolio nel ventesimo , così come le Big Four nella economia mondiale oggi sono dominanti quanto lo ...

Usa - via libera alla riforma fiscale di Trump : 'Il più Grande taglio della storia' : Trump e i repubblicani sono convinti che la riforma, pur aumentando il debito, si ripagherà da sola, incrementando i ritmi di crescita già sostenuti dell'economia americana, creando più posti di ...

Grande Fratello : Luca nega la storia con Ivana - ma qualcosa non quadra : Luca Onestini dichiara di non essere fidanzato con Ivana, ma c’è ancora qualche dubbio Luca Onestini e Ivana Mrazova non stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip, almeno questo è ciò che dichiarano loro. La modella ha fatto una diretta su Instagram, dove i fan hanno chiesto, ancora una volta, qual è l’attuale situazione sentimentale […] L'articolo Grande Fratello: Luca nega la storia con Ivana, ma qualcosa non quadra proviene ...

La nuova vita di Renato - «il più Grande donnaiolo della storia del calcio» : E’ stato «il più grande donnaiolo della storia del calcio». Non si è mai fatto mancare niente. Una volta consumò un amplesso dietro una siepe, mentre i compagni della Selecao si allenavano. «Non fu semplice, ma quella volta mi sono molto divertito», ha raccontato in seguito. Un creativo, uno fuori dagli schemi. Pure troppo. Renato Portaluppi sta al mondo del calcio come Rocco Siffredi a quello del cinema porno. Ha avuto ruoli importanti, ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova / Veramente pronti a una nuova storia? (Grande Fratello Vip 2) : Luca Onestini e Ivana Mrazova, Grande Fratello Vip 2: Soleil Sorge dissemina frecciatine per il suo ex fidanzato che in maniera molto diplomatica non risponde.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 06:38:00 GMT)

Ciclismo femminile - la triste storia di Anna Stricker. Da Grande promessa ad un presente senza contratto : Il futuro di Anna Stricker come ciclista è appeso ad un filo. Tutto, per lei come per le future compagne di squadra, è cambiato a fine ottobre: la Lensworld Kuota, a causa di cambi all’interno della dirigenza della società che sponsorizzava la squadra, ha chiuso i battenti, lasciando diverse ragazze a piedi. A soli 23 anni, dunque, Anna si trova davanti alla possibilità di poter lasciare il Ciclismo, come ha scritto anche sul suo profilo ...

In Uruguay si è svolto il più Grande barbecue della storia : L’Argentina avrà anche alcune delle carni più conosciute e apprezzate del mondo, ma il primato per la più grande grigliata della storia è ora saldamente nelle mani dell’Uruguay. In questi giorni a Minas, cittadina di 38 mila abitanti a un centinaio di chilometri dalla capitale Montevideo, si è tenuto un colossale barbecue che ha già conquistato un posto tra i primati dei Guinness World Records: una squadra di circa cento cuochi, ...

Napoli - la maledizione Champions continua : mai nella storia due anni consecutivi agli Ottavi di Finale - ma Sarri ha già un Grande record : continua per il Napoli la maledizione-Champions League. nella sua storia calcistica quasi centenaria, infatti, il Napoli s’è qualificato alla Champions soltanto 6 volte, di cui 4 nelle ultime 7 stagioni: sfortunato il grande ciclo della squadra di Maradona che in Italia ha vinto due scudetti storici (1987 e 1990) e in Coppa dei Campioni s’è fermata nel 1987 ai Sedicesimi di Finale (eliminato dal Real Madrid) e nel 1990 agli Ottavi di ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Foto - è amore? La storia dell'ex tronista fa sognare (Grande Fratello Vip) : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono stati avvistati insieme lungo le vie di Milano, salvo poi trascorrere la serata in compagnia di altri amici tra cui Raffaello Tonon.(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 14:49:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi dopo la finale : “La famosa storia dell’armadio? Aria fritta. E per la prossima edizione vorrei il padre di Belen” : Finito il Grande Fratello Vip è tempo per Ilary Blasi di pensare alla nuova edizione del reality. E di raccontarsi a Chi (e a chi altri?), con una intervista esclusiva nella quale la conduttrice traccia il suo bilancio di questa stagione. Una stagione di Grande successo a livello di audience (“il programma – scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini – è stato visto in media da 4 milioni e 800mila spettatori con share ...