La Ferrari si avvia alla catena di montaggio

: L'anno che si avvia alla conclusione è stato di festa per la Ferrari [GUARDA IL VIDEO] SEGUI LA F1 SU ==>... - diariomotori : L'anno che si avvia alla conclusione è stato di festa per la Ferrari [GUARDA IL VIDEO] SEGUI LA F1 SU ==>... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 28 dicembre 2017) LaVIDEO sia produrre auto a ciclo continuo, novita' da parte della Casa Automobilistica di Maranello che per 70 anni ha sempre organizzato il proprio lavoro mediante commesse e produzioni programmate. Un passaggio verso il prodotto in serie, che incuriosisce gli appassionati e non. Con questo programma, il presidente Sergio #Marchionne rompe non più di qualche tabù, considerando anche l'innesto di Alfa Romeo tra le scuderie della prossima Formula 1. La particolarita' della Casa Automobilistica - che nel 2017 ha compiuto i primi settanta anni- impegnata in una serie di iniziative di carattere nazionale ed internazionale, si basa infatti sulla produzione artigianale dell'intero comparto motoristico e di assemblaggio, sia per quanto riguarda il settore Auto, che per il reparto Gare. Con questo impegno, #prova a richiamare un pubblico più eterogeneo, ...