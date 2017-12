La burocrazia che rallenta l' economia

Sempre meno privilegi e più burocrazia. Ecco perché le nozze hanno perso appeal : Resta qualche vantaggio fiscale, ma solo se il reddito è basso In un mondo precario, anche in amore non esiste più il "per Sempre" e l'istituzione del matrimonio rischia di diventare anacronistica. E se da noi non è ancora come in Gran Bretagna, Germania, Francia, ...

Anche Musumeci si impiglia nella burocrazia della legge Severino - e rischia : Roma. Non solo i consiglieri regionali. A rischiare, ora, è Anche il governatore: e così il post-voto, in Sicilia, rischia d'ingarbugliarsi in un tourbillon di ricorsi al Tar e di sfide a colpi di ...

Ema e l’Europa che non si fa piacere - tra austerity - burocrazia e sorteggi : (Foto: Lapresse) Uno farebbe anche di tutto, per farsela piacere, quest’Europa qui. Poi vedi che, secondo i regolamenti per carità, la sede di un’agenzia cruciale come quella del farmaco viene assegnata alle buste, come le comproprietà dei calciatori alla fine della sessione di mercato, e anche il più fervido europeista, diciamolo, un po’ s’incazza. Dopodiché vanno bene tutti i discorsi, dal governo che poteva spingere di più – ma pare che Paolo ...

Quegli "impiegati" della politica e della burocrazia che sono lontani anni luce dalla vita che facciamo noi : Non esiste più nulla del vecchio modo di fare la politica che possa funzionare . La nazione, il mondo intero hanno bisogno di avere sicurezza, o anche soltanto una minima percezione di cosa sarà il ...

Terremoto - De Micheli : “In arrivo norme per ridurre la burocrazia” : Sul fronte della ricostruzione post-sisma in Centro Italia “il lavoro al servizio delle popolazioni terremotate non conosce pause e all’inizio della prossima settimana depositero’ in Senato nuove norme per ridurre ulteriormente la burocrazia”. E’ quanto scrive, in una nota, il commissario straordinario, Paola De Micheli intervenuta a Montegallo, nell’Ascolano, per l’inaugurazione della ‘Cittadella ...

Pratiche edilizie : prosegue l'impegno nello snellimento della burocrazia : Il lavoro da fare è enorme ma siamo consapevoli che il mondo sta andando sempre più verso la così detta identità digitale e Grosseto non può e non deve rimanere indietro. Il nostro desiderio è quello ...