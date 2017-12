La Bce vede rosa per il Pil dell' eurozona | +2 | 4%

La Bce rivede al rialzo la crescita del Pil nell'eurozona : +2 - 4%. "Espansione continua a essere solida" : La Bce rivede al rialzo la crescita del Pil dell'area euro. Le proiezioni macroeconomiche formulate in dicembre dagli esperti dell'Eurosistema prevedono una crescita annua del pil in termini reali pari al 2,4 per cento nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all'1,9 per cento nel 2019 e all'1,7 per cento nel 2020. È quanto emerge dal bollettino della Banca centrale europea pubblicato oggi. Rispetto all'esercizio svolto dagli esperti della ...