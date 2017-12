KTM X-Bow - La GT4 da competizione si aggiorna

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Sono trascorsi ormai diversi anni dal debutto della KTM X-Bow GT4, variante pistaiola derivata dalla "vecchia" X-Bow S, e ora i tedeschi della Reiter Engineering hannoto questo modello damigliorandone prestazioni e affidabilità. La nuova sportiva è già in vendita con un prezzo di 152.360 euro più tasse e sarà prodotta, entro la primavera del prossimo anno, in 15 esemplari.Più affidabile ed economica. I tecnici tedeschi hanno sviluppato un pacchetto dimento che va a coinvolgere l'aerodinamica e la meccanica della vettura, rendendola ancor più competitiva e affidabile. Per il suo quarto anno nelle competizioni la X-Bow GT4 introdurrà una trasmissione Holinger capace di gestire fino a 700 Nm di coppia: il nuovo cambio ha permesso di raddoppiare il chilometraggio effettuabile senza interventi di manutenzione, arrivando così a 10 mila km. Anche ...