Juventus-Roma | Mandzukic e Dzeko dicono no ai soldi di Cina e Messico

"La Liga Promises" : Juventus - Inter e Roma al torneo delle "cantere" : torneo Under 12 a Tenerife, riparte "La Liga Promises", una manifestazione riservata alle "cantere" delle migliori società europee. Tre italiane presenti.

Calciomercato : è iniziato il countdown. I possibili colpi di Juventus - Inter - Milan - Roma e non solo : ... biancocelesti in semifinale di Coppa Italia con il gol di Lulic (Video) Juventus , Dybala nel mirino del Manchester United Lazio-Fiorentina diretta tv e streaming gratis, Coppa Italia oggi 26/12 ...

Juventus : Szczesny ha salvato davvero il risultato contro la Roma? : Uno degli episodi più importanti di Juventus -Roma, big match valevole per la giornata numero 18 di campionato, andato in scena sabato scorso, è stato sicuramente la parata si Szczesny (portiere numero due tra le fila bianconere), sul tiro ravvicinato di Schick, che avrebbe potuto regalare il pari ai giallorossi, se solo avesse centrato il bersaglio. Complici anche le critiche che stanno colpendo l’attaccante della Roma di cui si parla ...

Juventus -Roma - tifosi giallorossi furiosi sui social : insulti al difensore Benatia : L’ultima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Juventus e Roma, una partita ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri che ha vinto con il minimo scarto l’importante scontro per lo scudetto, niente da fare per Di Francesco che ha accarezzato il gol con la clamorosa occasione nel finale sui piedi di Schick. Il marcatore è stato il difensore Benatia che sta tornando ai livelli di Roma e sta diventando sempre più ...

Juventus pronta a un altro colpo in casa Roma. I bianconeri potrebbero pagare la clausola di Strootman : Juventus-Roma sembrerebbe non essere terminata dopo il triplice fischio dell'arbitro. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' infatti il club bianconero infatti sarebbe pronto a fare nuovamente male al tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco . Stavolta però a colpire non sarebbe Mehdi Benatia ma i dirigenti di Madama.