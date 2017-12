: #Juventus, 'castigo' finito per #Dybala? La decisione di #Allegri per il #Verona e il probabile 11 #VeronaJuve - CalcioWeb : #Juventus, 'castigo' finito per #Dybala? La decisione di #Allegri per il #Verona e il probabile 11 #VeronaJuve - JUVENTUS_mylove : La Gazzetta dello Sport: "Dybala gioca a Verona. 'Castigo' quasi finito" - juventusfcIT : La Gazzetta dello Sport: "Dybala gioca a Verona. 'Castigo' quasi finito" - RadioSportiva : Juventus: JOYA PROIBITA: La Juventus si prepara alla sfida di Verona, quella del ritorno di Dybala dal 'castigo'... -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 dicembre 2017) Lacontinua la preparazione in vista dell’ultima gara dell’anno che vedrà impegnati i bianconeri al ‘Bentegodi’ contro ilnella 19^ giornata di Serie A.sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 ma il tecnico livornese potrebbe rilanciare Paulodal primo minuto dopo le tre panchine consecutive nelle ultime tre giornate di campionato. Higuain e Mandzukic, invece, dovrebbero completare il tridente offensivo. In difesa Barzagli sembra favorito su Lichtsteiner per il ruolo di terzino destro. Khedira, Pjanic e Matuidi, invece, agiranno a centrocampo come contro la Roma. Ecco il probabile 11. L'articolo, ‘castigo’per? Ladiper ile il probabile 11 sembra essere il primo su CalcioWeb.