Juventus | al nuovo cinema Pjanic c' è il remake di Pirlo

Juventus: 4-3-3 solido e concreto, ma Dybala? L'argentino inadattabile al nuovo modulo

Juventus: 4-3-3 solido E concreto- Un inizio di stagione preoccupante e leggermente sottotono specie per quel che riguardava la solidità difensiva. Massimiliano Allegri, da circa due mesi, sembrerebbe aver trovato la giusta cuadratura ...

Juventus - dopo i due giorni concessi da Allegri - oggi di nuovo al lavoro : TORINO - Allenamento pomeridiano nel giorno di Santo Stefano per la Juventus. L'ultima del girone di andata vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Verona. Archiviati i due giorni di riposo ...

Juventus, Barzagli promuove Benatia: "E' il nuovo Bonucci. Dybala? Calo fisiologico"

Juventus, Barzagli promuove Benatia – Andrea Barzagli rimane sempre uno dei giocatori imprescindibili per la Juventus di Max Allegri. A 36 anni continua ad essere importante per il club di Corso Galileo Ferraris. Il ...

Juventus - Barzagli : 'Benatia il nostro nuovo Bonucci. Rinnovo? Ne stiamo parlando' : "C'era la voglia di tornare ad essere la vera Juventus - spiega il difensore ai microfoni di Sky Sport 24 -. La cosa più importante è che abbiamo ricominciato a far fatica, sapendo soffrire. Credo ...

Spalletti : 'Juventus-Inter? Niente di nuovo - avevo già la foto sul cellulare' : MILANO - Ancora Juventus-Inter nelle parole di Luciano Spalletti . Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Pordenone, il tecnico torna sulla sfida dell'Allianz Stadium: 'Non mi ha detto Niente ...

DIRETTA/ Juventus-Inter (risultato live 0-0) info streaming video e tv : di nuovo Mandzukic non coglie l'attimo : DIRETTA Juventus-Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 21:52:00 GMT)

Juventus News : Benatia il nuovo lanzichenecco : Mehdi Benatua torna ad essere uno dei punti fermi della Juventus di Allegri , con lui quattro partite senza subire gol, ed ora punta a tutti i trofei. Il centrale marocchino Medhi Benatia è un giocatore ritrovato e sembra diventato punto fisso della difesa della Juventus. La forza della Juventus è sempre stata l’atteggiamento, e con questa partita l’abbiamo ritrovato così parlò Medhi Benatia dopo la grande vittoria di ...

Juventus - la sfida con l'Inter vale di nuovo lo Scudetto : Torino, 7 dicembre 2017 - Da quando Juventus-Inter non valeva così tanto? Da molto tempo, soprattutto in seguito al fatto che i nerazzurri mai nelle ultime sei stagioni hanno impensierito i bianconeri ...

Calciomercato Juventus/ News - piace Gayà - il nuovo Jordi Alba (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News: segui tutte le notizie, gli aggiornamenti, le indiscrezioni e i rumors sulle trattative del club bianconero in vista della finestra di mercato di gennaio(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 10:47:00 GMT)

Juventus, N'Zonzi rompe con il Siviglia: nuovo assalto a gennaio. Everton alla finestra…

Juventus, N'ZONZI rompe CON IL Siviglia- Steven N'Zonzi sarebbe ormai pronto a dire addio al Siviglia. Fuori dal contesto tecnico-tattico del club spagnolo, e fuori dalle idee di calcio del proprio allenatore, il ...

Juventus - nuovo record : in gol da 44 gare consecutive : 1 di 4 Successiva TORINO - L'ha decisa lui, Gonzalo Higuain . L'uomo più atteso, l'uomo che questa partita non doveva neanche giocarla. La rete del Pipita ha stabilito un nuovo record per la Serie A: ...

Dybala-Real Madrid - nuovo colpo di scena : ecco chi sta spingendo la Joya lontano dalla Juventus : Il Real Madrid spinge per portare Dybala in Spagna, Florentino Perez trova un alleato che fa tremare la Juventus L'indiscrezione che rimbalza dalla Spagna mette i brividi alla Juventus: il Real Madrid ...

Chelsea scatenato : nuovo assalto ad Alex Sandro - maxi offerta alla Juventus : Il Chelsea valuta la cessione di David Luiz al Real Madrid, intanto insiste con la Juventus per avere Alex Sandro. Secondo il “Daily Express”, infatti, i campioni d’Inghilterra potrebbero tornare sull’esterno brasiliano gia’ cercato in estate e valutato 60 milioni di sterline (circa 68 milioni di euro). Incassato il no dei bianconeri, i “blues” non si sono rassegnati e a gennaio presenteranno una nuova ...

Juventus-Crotone - la probabile formazione bianconera : Mandzukic di nuovo titolare : Torino, 24 novembre 2017 - La Juventus ha cominciato stamani a preparare la sfida con il Crotone di domenica sera, sostenendo una seduta a ranghi completi o quasi. Giorgio Chiellini infatti non ...