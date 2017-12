Justin Bieber e Selena Gomez Ecco le vere cause del litigio con la madre Mandy

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Lei realizza il sogno della cugina Priscilla : ritrova l'unità in famiglia? : SELENA GOMEZ riesce a convincere la sua famiglia a dare una seconda possibilità a JUSTIN BIEBER? La cantante fa il primo passo grazie ad un regalo alla cugina.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 02:15:00 GMT)

Justin Bieber E SELENA GOMEZ / Lei trascorre il Natale in famiglia nonostante i dissapori - ecco il motivo : SELENA GOMEZ riuscirà a convincere la madre a dare una seconda possibilità a JUSTIN BIEBER? ecco il suo obiettivo per i festeggiamenti del giorno di Natale.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 05:07:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez : l’ultimo gesto della famiglia di lei : Selena Gomez sconvolta, la famiglia accetterà Justin? Selena Gomez non riesce ad accettare la disapprovazione della sua famiglia per la sua riconciliazione con Justin Bieber. La cantante nonostante tutto sta trascorrendo il Natale con la sua famiglia, ma ha intenzione di far capire loro che sbagliano a pensar male del suo fidanzato. Una fonte vicina […] L'articolo Justin Bieber e Selena Gomez: l’ultimo gesto della famiglia di lei ...

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Come lo festeggiano gli Jelena? Ecco l'auto addobbata per le feste : Natale è alle porte e JUSTIN BIEBER si prepara a festeggiarlo in grande stile con un auto addobbata per l'occasione. Intanto tra lui e SELENA GOMEZ...(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:13:00 GMT)

Justin Bieber e Hailey Baldwin : le ultime news tranquillizzano Selena : Selena Gomez gelosa di Hailey Baldwin dopo il riavvicinamento con Justin Si torna a parlare ancora una volta di Justin Bieber e Selena Gomez. Sembra proprio che il cantante sia nuovamente in contatto con l’ex fidanzata Hailey Baldwin. Justin l’ha frequentata tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016. Ma per la Gomez sembra essere ancora un […] L'articolo Justin Bieber e Hailey Baldwin: le ultime news tranquillizzano Selena proviene da ...

Selena Gomez e Justin Bieber starebbero facendo terapia di coppia cristiana : Questa volta Selena Gomez e Justin Bieber starebbero mettendo tutto l'impegno possibile per far funzionare la loro relazione. [arc id=”d7ab7150-b725-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Secondo TMZ, i due cantanti vorrebbero appianare le loro differenze partecipando a delle sessioni di terapia di coppia cristiana. Il che spiegherebbe anche uno degli ultimi post di Juss, che ha mandato un messaggio spirituale via ...

Justin Bieber e Selena Gomez in terapia per colpa di Hailey Baldwin : Justin Bieber e Selena Gomez in terapia di coppia, Hailey Baldwin rappresenta ancora un problema? Al centro del gossip ancora una volta una delle coppie più amate dai giovani. Si tratta di Justin Bieber e Selena Gomez. A soli due mesi dal loro ritorno di fiamma, i due hanno deciso di fare terapia di coppia a causa di Hailey […] L'articolo Justin Bieber e Selena Gomez in terapia per colpa di Hailey Baldwin proviene da Gossip e Tv.

Lo spirito del Natale esiste e si chiama Justin Bieber : guarda come si sta preparando per le Feste : Sarà l'effetto dell'amore appena rinato con Selena Gomez, sarà l'impegno preso nei confronti della famiglia di lei di dimostrare quanto sia migliorato, ma quest'anno Justin Bieber si sta trasformando nel fan numero uno del Natale! [arc id=”dee58b08-5be7-11e5-bd9d-a4badb20dab5″] Prima il cantante ha condiviso un video in cui decora l'albero di Natale (senza maglietta! Aww), montato a ...

Justin Bieber E SELENA GOMEZ / Lei smette di seguire la madre : è rottura con la famiglia? : SELENA GOMEZ smette di seguire la madre su Instagram: la famiglia non sembra disposta ad accettare il ritorno di fiamma con JUSTIN BIEBER. È rottura?(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 05:01:00 GMT)

Selena Gomez torna con Justin Bieber e la madre finisce in ospedale : La notizia del ritorno di fiamma tra Justin Bieber e Selena Gomez non solo ha fatto esplodere, come si suol dire, “l’Internet” provocando la gioia dei tanti fan della coppia, ma ha avuto anche ripercussioni poco entusiasmanti sulla famiglia di lei. E’ noto infatti che i familiari della stellina del pop non amino Justin, e così – stando a quanto riferisce il sito Tmz.com – la madre Mandy Teefey sarebbe finita ...

Jelena : le canzoni di Selena Gomez che parlano di Justin Bieber : I Jelena sono stati i protagonisti del ritorno di fiamma più CLAMOROSO di tutto il 2017. La loro storia d'amore infinita (qui trovi il recap completo) ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. Dopo giorni di avvistamenti, tra Justin Bieber e Selena Gomez c'è stato il tanto atteso BACIO che ha fatto impazzire tutti. via GIPHY Dal punto di vista musicale abbiamo ...

Selena Gomez e la madre : lo scontro continua per colpa di Justin bieber : Come sta la madre di Selena Gomez? La storia d’amore con Justin bieber sta causando molti problemi a Selena Gomez con la sua famiglia. I suoi familiari non riescono ancora ad accettare il loro ritorno di fiamma. Inoltre, non sono pronti ad accogliere di nuovo il fidanzato della Gomez dopo che le ha spezzato il […] L'articolo Selena Gomez e la madre: lo scontro continua per colpa di Justin bieber proviene da Gossip e Tv.

Justin Bieber E SELENA GOMEZ/ Foto - i due cantanti insieme a Seattle per un weekend romantico : JUSTIN BIEBER e SELENA GOMEZ hanno trascorso un weekend romantico a Seattle, raggiungo la città con un volo privato (Foto). E per le vacanze di Natale? (Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 03:22:00 GMT)

Selena Gomez : sua mamma è finita all’ospedale dopo aver saputo del ritorno con Justin Bieber : Qual è stata la tua reazione al ritorno dei Jelena: hai esultato oppure le minestre riscaldate non fanno per te? C'è qualcuno che è rimasto letteralmente scioccato: stiamo parlando della mamma Selena Gomez. TMZ e Daily Mail infatti riportano oggi che Mandy Teefey e la figlia hanno avuto una "conversazione infuocata" sul ritorno di fiamma con Justin Bieber, dopo cui la madre ...