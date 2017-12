Jennifer Lawrence ha regalato una macchina a Kris Jenner per Natale

Jennifer Lawrence : il regalo geniale alla famiglia Kardashian : Nello scatto pubblicato qualche giorno fa dalla mamma delle socialite più in vista del mondo, i tre alberi di Natale – perché accontentarsi di uno? – Ospitano un bizzarro orso luccicante e una ...

Jennifer Lawrence shock : 'Mi chiesero di perdere peso per un lavoro' : Le storie di queste ragazze mi rattristano molto, ma sono elettrizzata nell'attesa di capire come queste denunce cambieranno il mondo del cinema. Al momento, le regole del gioco stanno venendo ...

Jennifer Lawrence reciterà nel prossimo film di Luca Guadagnino - scrive Variety : Variety – il sito e la rivista statunitense sempre molto attendibile quando si parla di cinema – ha scritto che Jennifer Lawrence reciterà nel prossimo film di Luca Guadagnino, il regista italiano di A Bigger Splash, del 2015, e di Chiamami col tuo The post Jennifer Lawrence reciterà nel prossimo film di Luca Guadagnino, scrive Variety appeared first on Il Post.

Jennifer Lawrence : il suo sogno è di andare a cena con Scott Disick : Forse non lo sapevi, ma Jennifer Lawrence è una grandissima fan di "Keeping up With The Kardashian"! Tanto che il suo sogno segreto è quello di andare a cena con uno dei protagonisti del reality, l'ex di Kourtney Kardashian, Scott Disick. via GIPHY A quanto pare, c'è qualcosa in Scott che l'ha sempre affascinata. Oprah Winfrey durante un'intervista ha ...

'Weinstein per me era una figura paterna' (l'attrice Jennifer Lawrence) : Roma, 8 dic. (askanews) Jennifer Lawrence considerava Harvey Weinstein, il produttore accusato di molestie sessuali, una figura paterna. La 27enne attrice durante un'intervista ha confessato di aver ...

Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky : l’attrice racconta perché si sono lasciati : Dopo il flop del film "Mother!", ha fatto flop anche la relazione tra Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky. JLaw è da poco tornata single e ha spiegato cosa non ha funzionato con il regista. Mai mischiare amore e lavoro, giusto Jennifer Lawrence? Le star che odiano fare i selfie con i fan: ph: getty images The post Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky: l’attrice racconta perché si sono ...

La lezione di Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky? Mai mischiare lavoro e vita privata : Almeno per un momento Darren Aronofsky e Jennifer Lawrence sono sembrati la perfetta coppia hollywoodiana. Il regista e la sua musa. Lei che prende una cotta per lui, lei che ottiene la parte, loro che si innamorano sul set di Mother!, lui che fa sapere che gli piacerebbe sposarla. L’idillio, tenuto il più possibile lontano dalle telecamere, però è durato poco. I due si sono detti addio a inizio novembre, due mesi dopo la presentazione del ...

Jennifer Lawrence : c’è una sosia così uguale all’attrice che potrebbe essere la sua gemella : Dice di essersi accorta della somiglianza con Jennifer Lawrence solo quando i fan dell'attrice hanno iniziato a fermarla per strada, ma l'effetto sosia di questa modella è incredibile e quasi non ci crediamo che non l'abbia notato prima! Lei si chiama Alexia Mayer e no, non può essere la gemella della star 27enne perché ha 10 anni di meno, ma guardala: è proprio uguale alla vincitrice del ...

Jennifer Lawrence si prende una pausa : 'Sogno una vita semplice' : Sono diventata famosa solo pochi anni fa e sono piuttosto consapevole di quanto costano ne cose del mondo reale . So qual è il prezzo di un divano normale". L'unica obiezione che le impedisce di ...

Jennifer Lawrence : "Ecco perché sono cafona con i fan" : Essere un personaggio particolarmente noto nel mondo dello spettacolo può essere difficile. Durante una chiacchierata con Adam Sandler, Jennifer Lawrence ha spiegato come sia solita affrontare i lati negativi della popolarità: quando incontra i ...

Jennifer Lawrence ammette : “Con i fan - sono incredibilmente maleducata” : Milioni di fan corrono a vedere i suoi film, la sostengono nella sua carriera e guardano con attenzione le sue interviste: ma Jennifer Lawrence non ricambia cotanto affetto quando li incontra di persona. "Quando entro in un luogo pubblico, divento incredibilmente maleducata. Mi trasformo in una st***a, è il mio modo di difendere me stessa" ha ammesso l'attrice durante una chiacchierata con Adam Sandler, per il ciclo ...

Jennifer Lawrence : 'Voglio vivere in fattoria e mungere le capre' : Appassionata di natura, amante degli animali e acerrima guerriera che si batte contro la corruzione nel mondo dello spettacolo, Jennifer Lawrence ha un'idea molto chiara di quello che vorrebbe fare "...

Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky si sono lasciati : E’ finita la relazione tra Jennifer Lawrence e Darren Aronofsky. A rivelarlo è Entertainment Tonight secondo le cui fonti la rottura sarebbe avvenuta già nel mese di ottobre in modo del tutto amichevole, senza rancori e dolorosi strascichi, al puto che l’attrice di The Hunger Games e il regista de Il cigno nero hanno partecipato ai Governors Awards di Los Angeles lo scorso 11 novembre sedendo persino vicini. La storia d’amore ...