Italia verso la missione militare in Niger | ecco quali sono gli obiettivi

Nadia Toffa - Rigopiano e Italia-Svezia. Il 2017 attraverso le ricerche di Google : Anche il terremoto e Sanremo fra gli eventi più cercati; olive in salamoia, back up, Catalogna e migliaccio napoletano i dubbi più cocenti. Su scala globale...

Gentiloni : missione Niger? E' Paese transito flussi verso Italia : Roma, 28 dic. (askanews) La missione militare dell'Italia in Niger è stata decisa in seguito a una richiesta del governo di Niamey, in 'un Paese di transito dei flussi migratori che poi arrivano in ...

Judo - l'Italia guarda al 2018 per consolidarsi. Verso l'inizio delle qualificazioni olimpiche : ... gli altri 'big' azzurri hanno vissuto vicende particolari in questo 2017: pensiamo ad esempio a Matteo Marconcini , vicecampione del mondo degli 81 kg, vittima di uno sfortunato incidente stradale ...

Judo - l’Italia guarda al 2018 per consolidarsi. Verso l’inizio delle qualificazioni olimpiche : Per il Judo, l’anno che sta per cominciare segnerà anche l’inizio del percorso qualificativo che porterà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’obiettivo di tutte le nazionali, Italia compresa, sarà trovare rappresentanti competitivi in tutte le categorie per cercare di portare il maggior numero possibile di atleti alla prossima rassegna a cinque cerchi. Ad inizio anno, le certezze, per l’Italia, non sono molte, e non per ...

Beach volley - l’Italia verso il 2018 : tra conferme e nuove coppie. Serve allargare la competitività ai massimi livelli : Il 2018 è dietro l’angolo e la “nuova” Italia del Beach volley sta prendendo forma sia in campo maschile che tra le donne. Tante le novità, con qualche certezza e molte incognite soprattutto a livello femminile. MASCHILE. Una sola grande certezza: Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Saranno loro a cercare di portare in alto l’Italia nel circuito mondiale, cercando di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due stagioni (argento olimpico, due ...

Sport di squadra - il 2017 critico dell’Italia. Tra eliminazioni e delusioni - ma la strada verso le Olimpiadi 2020… : Il 2017 è stato un anno davvero funesto per l’Italia negli Sport di squadra, una stagione orribile culminata con troppe eliminazioni nelle fase preliminari delle massime competizioni internazionali, un deciso passo indietro rispetto alla tradizione che ha sempre visto la nostra Nazione come un faro guida capace di distinguersi anche per la propria poliedricità. L’anno che invece sta volgendo al termine ci ha messo in ginocchio e ci ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 : momento chiave per l’Italia. Serve la svolta verso le Olimpiadi : Il Tour de Ski nell’anno olimpico può essere un trampolino di lancio o un boomerang dagli effetti devastanti, dipende da come lo si interpreta. Per chi ha affrontato a mille la prima parte di stagione, la gara a tappe di inizio gennaio può essere prima di tutto un bello spettacolo da godersi sul divano di casa, perché in questa fase vanno ricaricate le pile e non si possono spendere troppe energie, pena arrivare a febbraio senza benzina nel ...

Migranti - l'annuncio di Minniti : "Nel 2018 10mila profughi in Italia attraverso corridoi umanitari" : Il Ministro dell'Interno in un un'intervista a Repubblica parla di voli umanitari e di diritti. "Siamo arrivati troppo tardi a porre" lo Ius soli come centrale in questa legislatura. Ma è una riforma necessaria, che deve restare all’ordine del giorno del Paese", dice Minniti

Basket - la Fiat demolisce Reggio Emilia e vola verso la F8 di Coppa Italia : La Fiat non fa sconti. E, dopo avere centrato la qualificazione alla Top 16 di Eurocup, batte la Grissin Bon al Ruffini 87-64 avvicinandosi a grandi passi alla Final Eight di Coppa Italia. Martedì, in ...

Inter - Dalbert : "Diverso il calcio Italiano - duro l'inizio. L'obiettivo è la Champions" : "Il campionato italiano è completamente diverso rispetto agli altri ed è complicato conoscerlo. Non nascondo le difficoltà che ho incontrato finora. L'inizio non è stato semplice, ma ora le cose ...

