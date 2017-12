Italia Startup | crescono gli associati | superata quota 2500 iscritti

Niente 3% dei Pir al venture capital - l'Italia delle startup resta all'anno zero : ... e quindi tramonta definitivamente l'ipotesi di accendere un meccanismo che avrebbe traghettato una parte del cospicuo risparmio italiano verso il flebile mondo degli investimenti in startup . La ...

Open innovation - le 8 startup Italiane che quest'anno hanno fatto l'exit : ... tra le quali la Lega Pro, di cui trasmette tutte le competizioni con oltre 1.200 partite l'anno, e la Lega Pallavolo Serie A, per cui cura il live streaming dei due massimi campionati maschili. ...

Nessuno investe in startup - ma abbiamo un sacco di startup. Il paradosso Italiano : Potremmo dire: ok ragazzi, si è scherzato, dimentichiamo tutto e facciamo che in Italia replichiamo lo schema dei distretti e del piccolo ma bello nel mondo dell'innovazione. Qui non si vuole ...

Qual è lo stato di salute delle startup Italiane? Numeri - fatturato e occupazione creata : Aumentano il numero delle startup innovative italiane, i loro dipendenti e il valore della produzione. Le giovani imprese falliscono poco ma diventano grandi ancora meno: c'è un problema di dimensioni e di capacità di crescere. Che si intreccia con quello degli investimenti in venture capital, sempre più lontano dagli altri Paesi europei e con round maturi "inesistenti". La “Relazione annuale del ...

Quali sono le migliori startup dell'anno secondo StartupItalia : Greenrail è la startup italiana dell'anno secondo la giuria di Qualità di startupItalia! Open Summit. Vi presentiamo le migliori 10 startup italiane

StartupItalia open summit - vince Greenrail : "L'Italia è conosciuta in tutto il mondo per essere un Paese di imprenditori e famosa per le sue eccellenze nella moda, nel design, nella manifattura e nel food: eppure spesso siamo in fondo alle ...

Axa : puntiamo a innovazione - 5 mln euro per le startup Italiane : Milano, 18 dic. (askanews) - "Noi in Axa vogliamo reinventare l'assicurazione, vogliamo diventare un vero partner dei nostri clienti. Quindi dobbiamo innovare, proporgli servizi nuovi e una nuova ...

SIOS17 - StartupItalia! Open Summit - la diretta in LIVE STREAMING - : Ci siamo, oggi al Palazzo del Ghiaccio ci siamo proprio tutti. Imprenditori, VC, startup. Migliaia di persone riunite a Milano per celebrare l'ecosistema delle startup italiane, per conoscere ...

A Torino la finale Italiana di Startup Europe Awards 2017 : ecco i vincitori : Agricolus lavora nell'agricoltura di precisione , e si propone di supportare coltivatori, agronomi e altri operatori del mondo agricolo nel favorire le pratiche agronomiche, integrando competenze e ...

L'ex presidente Microsoft : 'Faccio crescere negli Usa le startup Italiane' : Richard Belluzzo, ex Hewlett Packard e Microsoft, diventa parte del venture capital italiano Innogest per sostenere le imprese innovative del Belpaese

La startup Italiana Realisti.co ha vinto il Real Estate Awards 2017 : (foto: Realisti.co) Le visite virtuali sono l’ultima frontiera del settore immobiliare. Lo sa bene Realisti.co, giovane startup torinese che ha sviluppato un sistema per Realizzare in totale autonomia tour virtuali di altissima qualità, da condividere via web. Grazie alla possibilità di Realizzare tour a 360° infatti, l’agente immobiliare è in grado di mostrare una proprietà al proprio cliente con pochi clic e un’efficacia pari ...

“Con la stampante 3D spieghiamo la storia agli studenti Italiani” : la startup nata per valorizzare l’Abruzzo : Imparare la storia grazie alla stampa 3D. Ma, soprattutto, valorizzare il patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie. E, per giunta, al Sud. È questo l’obiettivo di Hi-storia, startup culturale abruzzese che lavora su modellini tridimensionali di chiese, edifici storici e opere d’arte, realizzando laboratori didattici e coinvolgendo studenti, docenti e istituzioni culturali. Tutto è nato nel 2013 con l’obiettivo di valorizzare ...