Italia | in aumento i single e il costo della vita nelle grandi città

Italia tra i Paesi più vecchi al mondo : in aumento i single e il costo della vita nelle grandi città : Vivere nelle grandi città costa alle famiglie quasi 500 euro al mese di più, secondo i dati dell’Annuario dell’Istat 2017. Famiglie Italiane che in un caso su tre sono composte da una sola persona, mentre il numero medio dei componenti scende a 2,4. E in vista del prossimo voto si apprende che c’è meno voglia di politica, il 24% non si informa, il ...

Italia tra i Paesi più vecchi al mondo : in aumento i single e il costo della vita nelle grandi città : Italia tra i più vecchi al mondo L'Italia resta uno dei Paesi più vecchi al mondo. Continua il calo delle nascite, ma torna ad aumentare la speranza di vita. È quanto emerge dal rapporto Istat 2017. ...

Influenza - un milione gli Italiani a letto : casi in aumento soprattutto tra i bambini : Stando all'ultimo bollettino dell'Istituto superiore di sanità, la fascia di età più colpita è quella dei pazienti sotto i cinque anni

L'industria Italiana continua a rafforzarsi : fatturato e ordini in aumento : Segnali incoraggianti per l'economia italiana, in particolare per le imprese. A ottobre il fatturato delL'industria rileva un incremento congiunturale pari all'1,1%, dopo la flessione del mese

Meteo Italia LIVE : dopo il Solstizio d’Inverno temperature in forte aumento - arriva il caldo dopo il gelo! Sulle Alpi +10°C a 2.150 metri di quota!!! : temperature in aumento in tutt’Italia in queste ore: dopo dieci giorni di gelo intenso, la colonnina di mercurio risale verso la norma del periodo. In pianura Padana, e precisamente nel Piemonte centro/meridionale tra Cuneo e Torino, dove fino a ieri per sette mattine consecutive la temperatura minima aveva raggiunto i -14°C a Villanova Solaro, stamattina la temperatura s’è fermata a -7°C. Un valore comunque molto basso: in tutta la ...

L'industria Italiana continua a rafforzarsi : fatturato e ordini in aumento : (Teleborsa) - Segnali incoraggianti per l'economia italiana, in particolare per le imprese . A ottobre il fatturato delL'industria rileva un incremento congiunturale pari all'1,1%, dopo la flessione del mese precedente. Lo comunica l' Istat , ...

L'industria Italiana continua a rafforzarsi : fatturato e ordini in aumento : Segnali incoraggianti per l'economia italiana, in particolare per le imprese . A ottobre il fatturato delL'industria rileva un incremento congiunturale pari all'1,1%, dopo la flessione del mese precedente. Lo comunica l' Istat , ...

Associazione enoteche Italiane : in aumento vendite vini e alcolici : Roma, 20 dic. (askanews) Aumentano, con crescite comprese tra il 10 e il 20%, le vendite di vino e alcolici in vista del Natale: lo Champagne, il Trentodoc e il Franciacorta sono le tipologie più ...

La Cina rimuove il bando sulla carne bovina Italiana : aumento record dell’export : Con l’aumento record del 17% delle esportazioni agroalimentari italiane in Cina del 2017 è positiva la decisione del governo di Pechino di rimuovere dopo 16 anni il bando sulla carne bovina tricolore, assicurando nuove opportunità agli allevamenti Made in Italy. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’annuncio dato dal Ministero dell’Agricoltura cinese e dall’Amministrazione per il Controllo della Qualità, ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 15/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,67 miliardi di euro, con un incremento di ben 946,6 milioni, pari al 34,...

Consumi di energia elettrica in Italia : a novembre 2017 domanda di 26 miliardi di kWh - in aumento dell’1 - 3% : Nel mese di novembre 2017, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,6 miliardi di kWh, in aumento dell’1,3% rispetto ai volumi dello stesso mese dell’anno precedente. La performance della domanda ha risentito dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, novembre – a parità di calendario (21 giorni lavorativi) – ha fatto registrare una ...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 13/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,02 miliardi di euro, con un incremento di ben 365,4 milioni, pari al 13,...

Borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi del 12/12/2017 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,65 miliardi di euro, con un incremento di ben 444,5 milioni, pari al 20,...

Aumento dell'Iva fino al 25%?Possibile innalzamento nel 2019Lo spettro del Fisco sugli Italiani : Lo spettro dell'Aumento dell'Iva per gli italiani si avvicina. Possibile infatti un innalzamento fino al 25 per cento entro il 2019 dal 22 per cento e dal 10 per cento al 13 per cento. Ecco perché Segui su affaritaliani.it