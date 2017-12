: Istat: 6,4 mln sperano in un lavoro - ansafoto : Istat: 6,4 mln sperano in un lavoro - thexeon : Istat: 6,4 mln sperano in un lavoro - LazioBT : Viaggi e curiosità dalla rete: Istat, per italiani 66 mln viaggi 2016 - EmiliaBT : Viaggi e curiosità dalla rete: Istat, per italiani 66 mln viaggi 2016 -

L'Italia resta uno dei Paesi più vecchi al mondo per il costante calo della fecondità. E' quanto emerge dall'Annuario2017. In 6,4 milioni "" in un, si tratta di un esercito,seppur in calo del 3,5% sull'anno precedente. Cresce nel 2016 la soddisfazione per la vita e per la situazione economica.Gli italiani hanno ricominciato a spendere,almeno per mangiare e dormire fuori, tornando ai livelli pre-crisi. Cresce la disaffezione per la vita politica. Preoccupano i problemi ambientali.(Di giovedì 28 dicembre 2017)