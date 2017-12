iPhone e iPad sono i regali più richiesti a Natale 2017 : Come è ben noto da sempre, Natale rappresenta un'occasione ghiotta per le aziende di qualunque settore. Le famiglie di tutto il mondo, infatti, attendono proprio questo periodo dell'anno per lo scambio dei regali, i quali sono visti come una semplice tradizione ma rappresentano una ghiotta opportunità per tutte le società. Tra tutte le aziende, nemmeno quelle che si occupano della progettazione e commercializzazione di device tecnologici si ...

Come fare Jailbreak iOS 11/11.1.2 su iPhone e iPad : In questa semplice guida vi spiegheremo Come effettuare il Jailbreak di iOS 11 e iOS 11.1.2 per iPhone e iPad. Si tratta di un Jailbreak di tipo semi-untethered, ovvero che una volta che il dispositivo verrà riavviato il Jailbreak dovrà essere riattivato. Il Jailbreak per iOS mancava da un bel po’, ma è stato reso disponibile da Ian Beefer del team Project Zero di Google. Vediamo quindi tutto quello che c’è da sapere sulla procedura ...

Modalità provvisoria iPhone e iPad : come entrare e uscire : La Modalità provvisoria è un tipo di Modalità del sistema operativo in cui non vengono avviati alcuni driver e alcuni programmi di autoavvio. Alle volte, grazie ad essa, riusciamo a risolvere dei problemi hardware o software. La Modalità provvisoria iPhone e iPad prende il nome di Modalità DFU. È possibile avviare il dispositivo in DFU solamente se è collegato al PC con iTunes. Inoltre si tratta di una procedura più complessa e rischiosa ...

Scaricare video Instagram su iPhone e iPad : Instagram è uno dei social network più utilizzati al mondo. Si è fatto apprezzare, nel bene e nel male, da tantissimi utenti. Purtroppo una delle più grandi limitazioni del noto social network è l’impossibilità di Scaricare foto e video direttamente nella galleria del nostro dispositivo Apple. Quindi non c’è una funzione nativa dell’app stessa, ma per poter raggiungere il nostro scopo dovremo agire tramite app di terze ...

Tutti i modi per trovare l’IMEI di iPhone ed iPad anche se bloccati : Come e dove si trova l’IMEI di un iPhone e di un iPad. Tutti i modi anche se con blocco iCloud attivo o non si può accedere al dispositivo Come trovare l’IMEI su iPhone ed iPad L’IMEI, International Mobile Equipment Identity, è un numero unico ed esclusivo che identifica ogni dispositivo in grado di connettersi alla […]

Trasferimento di File - Contatti ed altro tra iPhone ed iPad : Trasferimento di File, Contatti ed altro tra iPhone ed iPad Tipard iPhone Transfer Ultimate è il programma di Trasferimento ffati iOS professionale per gli utenti iPhone/iPad/iPod. Ha la capacità di trasferire, gestire e fare il backup di tutti i tipi di File iOS (musica, film, Contatti, ePub, PDF, spettacoli TV, video musicali, podcast, iTunes U, […]

E’ possibile bypassare l’attivazione iCloud su iPhone ed iPad? : Si può aggirare blocco iCloud? E’ possibile bypassare attivazione iCloud su iPhone ed iPad? Richiesto indirizzo mail vecchio proprietario iPhone o iPad Come i pirati aggirano il blocco iCloud su iPhone ed iPad Un amico che ha comprato un iPad usato su internet, dopo un po di mesi di utilizzo senza problemi, ha voluto ripristinare […]

Mountie+ trasforma iPhone e iPad in un secondo schermo : A vederlo fa un po’ ridere, sembra il cruscotto dei tassisti, sempre pieno di display, cavi e pupazzetti vari ed eventuali. Eppure Mountie+ è davvero una soluzione semplice per chi vuole di più dal proprio portatile. Questa semplice struttura in plastica può essere montata sul display del laptop per trasformare iPad e iPhone in un secondo monitor. Il funzionamento è semplice: Mountie+ ha quattro pinze: due vanno agganciate al display del ...

Scaricare tutti i Firmware iOS per iPhone ed iPad in formato IPSW : Il sito IPSW.ME permette di effettuare il download di tutti i Firmware per iPhone, iPad, Apple TV, iPod ed Apple Watch velocemente Download Firmware ufficiali iOS per iPhone, iPad e tutti i dispositivi Apple Se siete possessori di iPhone, iPad ed iPod ma anche di Apple TV ed Apple Watch sicuramente vi sarete trovati nella […]

Apple rilascia iOS 11.2 per iPhone - iPad ed iPod : Apple ha da poco iniziato il rilascio iOS 11.2 per i suoi dispositivi già aggiornati ad iOS 11. Ecco il Changelog completo. Changelog iOS 11.2 Sono passati pochi giorni dall’ultimo, ma Apple non perde tempo e regala un altro update per rendere ancora migliore iOS 11. Questo major update, rilasciato da poche ore, porta al sistema operativo novità e miglioramenti. Con iOS 11.2, infatti, vengono risolti tanti problemi che affliggevano ...

Migliori cavi Lightning per iPhone e iPad : La scelta del cavo Lightning, cavo proprietario della gigante di Cupertino, rappresenta una di quelle cose che molto spesso vengono sottovalutate. Infatti, molto spesso si ricorre all’acquisto di cavi cinesoni di scarsissima fattura e questo potrebbe mettere a serio repentaglio la salute dei nostri dispositivi Apple. Ovviamente starai pensando ”si ma 25 euro per un cavo originale Apple lungo un metro sono esagerati!” ed in ...

Condividi e Registrare schermo di iPhone ed iPad con Audio : Condividi e Registrare schermo di iPhone ed iPad con Audio Apowersoft iPhone/iPad Recorder è una scelta ottimale per fare il mirroring/Registrare qualsiasi attività sullo schermo sui tuoi dispositivi iOS con Audio, compresi video clip, giochi, foto, musica e molto altro. Non richiede il jailbreak oppure l’utilizzo del cavo lightning. Al contrario, devi semplicemente impostare il […]

Trasferire File tra dispositivi iOS (iPhone/iPhone o iPad/iPad o iPhone/iPad) : Trasferire File tra dispositivi iOS (iPhone/iPhone o iPad/iPad o iPhone/iPad) Tenorshare iTransGo è un nuovo prodotto progettato per Trasferire direttamente i File tra dispositivi iOS, clonare tutto dal vecchio iPhone con un semplice click. Aiuta anche a sincronizzare la musica da iPhone ad iPhone direttamente in pochi secondi. Gli utenti possono adesso condividere la musica […]

Apple rilascia iOS 11.1.2 per iPhone - iPad ed iPod : Apple ha da poco iniziato il rilascio iOS 11.12 per i suoi dispositivi già aggiornati all’ultimo Major Update. Ecco il Changelog completo. Changelog iOS 11.1.2 Sono passati pochi giorni dall’ultimo, ma Apple non perde tempo e regala un altro update per rendere ancora migliore iOS 11. Questo aggiornamento cumulativo, rilasciato da poche ore, porta al sistema operativo diversi miglioramenti. Con iOS 11.1.2 vengono risolti due problemi ...