Inter | per Joao Mario spunta una nuova pista sorprendente

Inter : Ausilio tratta col Barcellona per un doppio colpo - ma occhio a Skriniar : Dalla Spagna arrivano buone nuove che potrebbero aiutare l'Inter a smaltire le scorie post derby. Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport che spiega come ieri, poche ore prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan, Ausilio e Sabatini abbiano incontrato alcuni esponenti del Barcellona per parlare di un doppio colpo di mercato.

Candreva : 'Icardi e Perisic nascondevano i problemi dell'Inter? Ko doloroso - colpa di tutti' VIDEO : Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro il Milan, l'esterno dell' Inter, Antonio Candreva parla a Rai Sport : 'Cosa succede? La sconfitta è dolorosa perché alla Coppa Italia ci tenevamo. Forse la sconfitta è inaspettata, veniamo da due ko consecutivi. Ora dobbiamo ripartire con fiducia, già da domani ...

Inter - Spalletti : 'Abbiamo perso fiducia - la personalità di Perisic e Icardi...' VIDEO : Terza sconfitta consecutiva per l 'Inter, che esce di scena dalla Coppa Italia per mano del Milan. Ecco il commento di Luciano Spalletti nel dopo-partita ai microfoni di Rai Sport: L'Inter si è spenta, il timore è che la personalità della squadra non basti: 'Abbiamo perso un po' di fiducia, facciamo le cose meno convinti delle nostre qualità. Poi quando capitano le ...

Milano. Ecco gli Interventi per migliorare la vita degli anziani : Nuovi interventi volti a migliorare la vita degli anziani che abitano nelle case popolari del Comune di Milano. Sono piccoli ma funzionali lavori, soprattutto applicazioni di maniglioni fissi e pieghevoli nei bagni e nelle camere da letto, e modifiche del…Continua a leggere →

Boom boom Cutrone - è la gara della rinascita per il Milan : rossoneri in semifinale di Coppa Italia - è l’inizio della crisi per l’Inter? [FOTO] : 1/14 LaPresse/Spada ...

LIVE Milan-Inter - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : 0-0. Si va ai supplementari! 30 minuti per evitare i rigori! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Inter , semifinale della Coppa Italia 2018. È spettacolo a San Siro: il derby regalerà l'accesso alla semifinale! Il Derby della Madonnina non ha ...

DIRETTA/ Milan Inter (risultato live 0-0) streaming video Rai : out Abate per infortunio (Coppa Italia) : DIRETTA Milan Inter, streaming video Rai.tv: secondo derby della Madonnina in stagione, questo valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Roma - Hocus Bimbus - Gran Gala Internazionale della magia per tutta la famiglia : Capodanno per famiglie con bambini? Missione possibile. Arriva a Roma per la sesta edizione 'Hocus Bimbus', il Gran Galà della magia a misura di bambino, un luogo ideale per festeggiare le festività ...

Spoleto - un anno importante per i vigili del fuoco della città ducale : quasi duemila Interventi La visita del sottosegretario Bocci per le ... : Spoleto E' tempo di bilanci anche per i vigili del fuoco di Spoleto che nella caserma di Madonna di Lugo, con grande e piacevole sorpresa, hanno recentemente ricevuto la visita dell' onorevole ...

INFORTUNIO ABATE / Problema alla caviglia per il terzino - dentro Calabria in Milan-Inter : INFORTUNIO ABATE, problemi alla caviglia per il terzino di Gennaro Gattuso. In campo al suo posto entra Davide Calabria nel quarto di finale di Coppa Italia Milan-Inter.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 22:11:00 GMT)

Calciomercato Inter - parla Ausilio : Interessanti indicazioni per gennaio : Calciomercato Inter – L’Inter è in campo per il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan, prima del match Interessanti dichiarazioni da parte di Ausilio ai microfoni della Rai: “siamo contenti del gruppo che abbiamo. Poi se troviamo un giocatore di qualità che ci dia qualcosa di più, anzi qualcosa di diverso. Se troviamo chi ci aggiunge diversità, caratteristiche diverse da quelle che abbiamo e se sul mercato esiste un ...

Selezionati 2 artisti italiani per la mostra International Surrealism Now : Milano, 27 dicembre 2017 – Ci sono anche 2 artisti italiani a partecipare alla mostra International Surrealism Now in Portogallo. Sono Daila Lupo e Daniele Gori i 2 artisti Selezionati di recente per l’esposizione internazionale ‘Surrealism Now’ 2017/18 che si sta tenendo in Portogallo, presso il Museo multimediale di Poros a Condeixa-a-Nova e terminerà alla fine [...]

Milan-Inter - derby per titolari : poco spazio al turnover : A San Siro ci saranno quasi 50mila spettatori. Davanti alla tivù (diretta su Rai1) saranno molti di più. In palio c'è la semifinale contro la Lazio e l'onore cittadino. Milan e Inter soprattutto non ...

Perché la Russia è Interessata ai cavi ancorati sul fondo degli oceani? : Secondo l'Air Chief Marshal Stuart Peach, al vertice delle Forze armate britanniche, 'perdere il traffico internet avrebbe conseguenze catastrofiche sulla nostra economia e sul modo di vivere'. Lo ...