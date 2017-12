Inter-Barcellona | si tratta | in ballo Deulofeu e Vidal E attenzione a Skriniar

Inter : Ausilio tratta col Barcellona per un doppio colpo - ma occhio a Skriniar : Dalla Spagna arrivano buone nuove che potrebbero aiutare l'Inter a smaltire le scorie post derby. Ne dà notizia la Gazzetta dello Sport che spiega come ieri, poche ore prima della sfida di Coppa Italia contro il Milan, Ausilio e Sabatini abbiano incontrato alcuni esponenti del Barcellona per parlare di un doppio colpo di mercato.

Calciomercato - Lazio : de Vrij verso il 'no' al rinnovo. Contatti con Inter e Barcellona : Calciomercato sotto l'albero, perchè con la sessione invernale di gennaio ormai alle porte alcune trattative iniziano a entrare sempre più nel vivo. In casa Lazio ad esempio a tenere banco è la ...

Barcellona in pressing - l’Inter vuole blindare Skriniar : i dettagli e le cifre : Arrivato in estate dalla Sampdoria tra lo scetticismo generale, Milan Skriniar in pochi mesi ha conquistato tutti. Il difensore slovacco è sicuramente una delle piacevoli sorprese dell’Inter di Spalletti che sta lottando per i primi posti in classifica. Il centrale nerazzurro è già finito sotto la lente di molti top club europei. In particolare il Barcellona ha mostrato maggior interesse e in estate potrebbe tentare l’assalto. Per ...

L'Inter vuole scacciare il fantasma Barcellona : Zhang pronto a blindare Skriniar con un super contratto : In poco tempo Milan Skriniar ha saputo conquistare proprio tutti e per questo motivo i dirigenti nerazzurri, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono pronti a rivedere i termini ...

Inter : il campione del Barcellona è il nuovo obiettivo - piace molto ai tifosi Video : Il passaggio del turno in Coppa Italia ai rigori contro il Pordenone dopo i 120 minuti di gioco non deve assolutamente sminuire quanto fatto dall'#Inter sino a questo momento. I nerazzurri sono primi in classifica, hanno praticamente tutti gli scontri diretti dalla loro parte vittorie su Milan e Roma e pareggio con Napoli e Juventus fuori casa e in campionato hanno dimostrato di essere atleticamente una delle squadre più in forma in Serie A. Fra ...

Intreccio di mercato sull’asse Liverpool-Barcellona-Inter : Coutinho ago della bilancia - la situazione : Il mercato di gennaio è spesso definito come mercato di riparazione. Nella prossima sessione invernale, però, potremmo assistere ad alcune operazioni che solitamente vengono portate a termine in estate. In particolare potrebbe verificarsi un Intreccio di mercato sull’asse Liverpool-Barcellona-Inter. Tutto dipenderà dall’ex nerazzurro Coutinho. Il fantasista brasiliano, infatti, a gennaio potrebbe salutare i ‘Reds’ per ...

Inter - Arthur verso il Barcellona : nerazzurri beffati : Inter, Arthur verso il Barcellona: nerazzurri beffati Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Arthur verso IL Barcellona: nerazzurri beffati – L’Inter sembrava già averlo in mano, il Barcellona ha avuto la meglio. Parliamo di Arthur, centrocampista classe 1996 del Gremio. In patria è considerato il nuovo Xavi, per la sua grande abilità nel ...

Juve-Barcellona 0-0 - Allegri : 'Mi Interessava l'atteggiamento' : Roma, 23 nov. (askanews) Juventus-Barcellona concludono 0-0 nella quinta giornata del Gruppo D di Champions League. A Torino festeggiano Messi e compagni, che grazie al punto vincono il girone. Sarà ...

Juventus-Barcellona - l'Intervista doppia a Buffon e Iniesta : Quindi, largo alle emozioni: "Sarei molto felice se uno dei miei figli volesse fare il calciatore: lo sport è una palestra di vita e allontana le tentazioni. Gli direi di divertirsi, con passione e ...

Calciomercato Inter/ News - Skriniar : Barcellona? Non mi Interessa (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Milan Skriniar non è interessato al Barcellona di Valverde.(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 04:25:00 GMT)

Inter - Skriniar giura fedeltà : “Mi vuole il Barcellona? Non mi Interessa - resto a Milano” : Inter, Skriniar giura fedeltà: “Mi vuole il Barcellona? Non mi Interessa, resto a Milano” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, Skriniar giura FEDELTA’ – E’ la grande sorpresa del campionato dell’Inter, anche se c’è chi si aspettava un rendimento del genere da parte di Milan Skriniar. L’ex difensore ...

Inter - Skriniar : "Io al Real Madrid o Barcellona? No resto a Milano" : "Se vado via la prossima stagione? No, no tranquilli", afferma il difensore slovacco a Sky Sport, "resto a Milano". Milan Skriniar, 22 anni. obiettivo scudetto? - Skriniar però non si sbilancia sugli ...

Skriniar nuovo idolo dei tifosi dell’Inter : “Real Madrid o Barcellona? Rispondo così” : Sono bastate poche partite a Milan Skriniar per diventare un nuovo idolo dei tifosi dell’Inter. L’ex difensore della Sampdoria ha dimostrato di avere qualità importanti e ora è punto fermo della retroguardia nerazzurra. Intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’, lo slovacco ha dichiarato: “Sono contento dell’inizio della mia stagione, ho fatto bene così come la squadra. Per me, ovviamente, è più importante che ...