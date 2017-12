Infermeria Milan | da Donnarumma ad Abate e Kalinic | il punto

Infermeria Milan - da Calhanoglu a Biglia passando per Kessie e Borini : il punto del Dott. Mazzoni : Infermeria Milan – Intervenuto ai microfoni di ‘Milan Tv’, il Dottor Mazzoni ha fatto un punto della situazione sugli infortunati della formazione rossonera, a cominciare da Lucas Biglia: “Ha riportato alla vigilia di domenica un trauma distorsivo alla caviglia destra, il dolore gli ha impedito di giocare e ad essere a disposizione per domenica. La situazione è in miglioramento, vediamo nelle prossime ore”. Su ...

Milan - non solo brutte notizie dall’Infermeria : tre importanti recuperi per Gattuso : Il Milan riparte, o almeno tenta di farlo, dal nuovo corso targato Gattuso. Ovviamente è ben noto che le colpe del disastro stagionale non sono da addebitare tutte a Vincenzo Montella, ma l’avvicendamento in panchina potrebbe portare una scossa nell’ambiente rossonero. Nella serata di ieri sono giunte alcune novità non confortanti per mister Gattuso, riguardanti il forfait di Calhanoglu in vista del prossimo impegno rossonero. Il ...

Infermeria Milan : si ferma Calhanoglu - le ultime sulle condizioni di Borini e Abate : Infermeria Milan – Sul sito ufficiale del Milan è apparsa una nota con un report medico sulle condizioni di alcuni giocatori rossoneri acciaccati. Ecco il punto del medico sociale, Stefano Mazzoni: “Dopo una sindrome influenzale, Biglia è nuovamente a disposizione di Mister Gattuso, così come Davide Calabria e Ignazio Abate, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e si sono allenati con il resto del gruppo”. Su Borini: ...

Infermeria Milan - le ultime sulle condizioni di Suso e Romagnoli : Infermeria Milan – Il rotondo successo in Europa League contro l’Austria Vienna ha riportato un po’ di entusiasmo in casa Milan. Ora i rossoneri dovranno affrontare il Torino a San Siro nella 14^ giornata di Serie A. Due buone notizie per Montella: Suso e Romagnoli sono tornati ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione per la gara di domenica. Lo spagnolo ha recuperato dalla contusione subita a Napoli, il difensore da un ...

Milan - importanti novità dall’Infermeria : le ultime su Suso - Romagnoli - Rodriguez e non solo : Il medico del Milan, Gianluca Melegati, ha rivelato le ultime novità dal punto di vista degli infortuni attraverso Milan Tv. Melegati è stato interpellato in primis sulla situazione più calda, quella legata a Suso: “Sta recuperando, direi velocemente, da quella contusione al gluteo. Oggi precauzionalmente non si è unito alla squadra ma penso che sia disponibile per domenica”. Qualche problema anche per il centrale Romagnoli: “Alessio è alle ...

Infermeria Milan - il punto del Dottor Melegatti : da Calabria a Biglia e Bonaventura : Infermeria Milan – Buone notizie per il Milan per quanto riguarda l’Infermeria. Il Dottor Melegatti ha fatto un punto della situazione: da Calabria a Biglia e Bonaventura. Ecco le sue dichiarazioni: “Le condizioni sono buone: Calabria ha subito un trauma distorsivo e contusivo di caviglia, trauma sulla stessa caviglia infortunata l’anno scorso. Fortunatamente non ha riportato seri danni, ma comunque è un trauma da tenere ...