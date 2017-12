Infantino | Svezia ha meritato i Mondiali

Infantino : "Gli azzurri fuori? La Svezia ha meritato" : L'Italia deve lavorare, rimboccarsi le maniche, per tornare dove deve essere: in testa al mondo'. Così il presidente della Fifa Gianni Infantino in occasione dei Globe Soccer Awards, in corso a Dubai.

