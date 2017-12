: RT topcalcionews "New: Barcellona: incontro con l'agente di Coutinho - giornalistispo1 : RT topcalcionews "New: Barcellona: incontro con l'agente di Coutinho - jacopodantuono : Incontro di calciomercato tra Genoa e Torino: ecco chi ha richiesto Perinetti - SempreSoloAmala : RT @BandieraInter: Incontro su ad Appiano Gentile tra #Spalletti, #Ausilio, #Gardini e #Sabatini: preoccupa il calo dei nerazzurri nel mese… - OnorioFerraro : RT @BandieraInter: Incontro su ad Appiano Gentile tra #Spalletti, #Ausilio, #Gardini e #Sabatini: preoccupa il calo dei nerazzurri nel mese… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 29 dicembre 2017)al lavoro per rinforzare ilsul mercato VIDEO. Tra campionato e rumors, spunta unin agenda col, prossimo avversario del Grifone. L'idea è di ammorbidire i granata sulla posizione del centrocampista Acquah. Trattativa complessa, maci crede Il mediano dei piemontesi è un giocatore potenzialmente interessante per la formazione di Davide Ballardini, ma non sara' un'operazione facile considerato il budegt limitato del clubno. Il, dal canto suo, non ha intenzione di fare saldi anticipati e questo complica notevolmente la trattativa. Servira' l'esperienza di un dirigente del calibro diper far decollare l'affare, contando magari sul desiderio dello stesso Acquah di trovare più spazio tra i titolari e quindi maggiore minutaggio. Il centrocampista dei granata piace molto al #, che è pronto a richiederlo ...