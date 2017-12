Incendio in casa | tre persone morte carbonizzate in camera da letto

Mercato San Severino - Incendio in casa : 3 morti carbonizzati : Mercato SAN Severino Tre persone morte in un incendio scoppiato nel corso della notte a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Tre persone, una donna ultranovantenne e due figli settantenni, ...

Gallipoli - Incendio per corto circuito luci di Natale : casa a fuoco : Gallipoli (LECCE) Ancora un incendio causato dalle luci di Natale. Questa volta, però, a differenza di quanto accaduto a Cento (Ferrara), la tragedia è stata evitata in tempo. Ma ha rischiato di ...

Bolzano - disabile di 71 anni muore nell'Incendio della sua casa. Intossicata dal fumo la badante : Vittorio Albericci, 71 anni, originario della provincia di Bergamo, è morto molto probabilmente nel sonno senza accorgersi del rogo divampato, intorno alle 2.30, nell'appartamento in cui viveva insieme alla badante, una sessantenne rimasta leggermente Intossicata dal fumo, ma tratta in salvo dai vigili di fuoco

Donna muore nell'Incendio in casa : forse la coperta elettrica la causa del rogo / FOTO : Poggio a Caiano (Prato), 25 dicembre 2017 " E' morta carbonizzata, probabilmente per il mal funzionamento della coperta elettrica, Bruna Picchi, 71 anni . E' un giorno di Natale triste e doloroso per ...

Prato - anziana muore in Incendio casa : 16.24 Una donna di 71 anni è morta nella notte di Natale per un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione a Poggio a Caiano (Prato). I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nella camera da letto, dove molto probabilmente si è sviluppato il rogo. Ancora da accertare le cause. Tra le ipotesi anche quella del malfunzionamento di una coperta elettrica. In corso le indagini dei carabinieri.

Tragedia di Natale - mamma muore in un Incendio in casa : "Le fiamme forse dalle luci dell'albero" : Tragedia a Casumaro, nel modenese. Un incidendio ha distrutto il primo piano di una villetta dove una mamma e i suoi due figli adolescenti si stavano preparando a trascorrere il Natale. La donna è morta...

I gatti dei record Cygnus e Arcturus sono morti nell'Incendio della casa in cui vivevano : Arcturus, il gatto più alto del mondo, e Cygnus, il gatto con la coda più lunga del mondo, erano entrambi certificati dal Guinness of records. Il 12 novembre scorso un incendio aveva distrutto la ...

Napoli. Concettina Tammaro morta nell’Incendio divampato in casa : Incidente domestico a Napoli. In un rogo è morta Concettina Tammaro. La donna di 88 anni ha perso la vita nell’incendio divampato nella sua abitazione. Si è salvata la sorella, anch’essa ultraottantenne, che si è rifugiata sul balcone. La sorella…Continua a leggere →

Corto circuito - Incendio in casa : Napoli, dramma nel centro storico. Al quarto piano di una palazzina sulla salita Tarsia si è sviluppato un incendo per cause accidentali; probabilmente il Corto circuito di un asciugacapelli. Una ...

Modica - Incendio in una casa vicino San Pietro : Modica - Fiamme in una casa del centro cittadino di Modica. Si sono sprigionate in serata in Via Campailla, dirimpetto alla Chiesa Madre di San Pietro. L'immobile, a quanto pare, era disabitato e ...

Roma - Incendio distrugge capannone vendita casalinghi : Roma, 2 dic. (askanews) Distrutto dalle fiamme un capannone di circa duemila metri quadri, adibito a vendita di casalinghi, a Monte Compatri, in provincia di Roma. L'incendio è scoppiato intorno alle ...

Incendio in casa : si salva appendendosi allo stendibiancheria : Si e’ salvata grazie ai fili per stendere la biancheria del balcone al piano di sotto al suo, riuscendo ad aggrapparsi con le mani ad una sbarra metallica: cosi’ i vigili del fuoco hanno trovato e soccorso la scorsa notte a Bologna una 37enne residente in un appartamento al terzo e ultimo piano di un palazzo di via Saragozza, dove era scoppiato un Incendio. La donna, uscita dalla casa per sfuggire al calore, e’ stata ...

Palermo : Incendio in una casa di via Volturno - esplosa bombola del gas : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - Paura oggi pomeriggio in via Volturno, a Palermo, dove un incendio è divampato in un appartamento al secondo piano. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state provocate dall'esplosione di una bombola di gas. Ustionata e sotto shock la donna che si trova

Spento nella notte l'Incendio che ha devastato una casa a Melle : Ci sono volute oltre 7 ore (più un paio per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza definitiva dell'area) per avere la meglio dell'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri (18 novembre) ...