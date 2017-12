In Rai non piace quasi mai l’Opera lirica

“Non siamo i nuovi schiavi”. OpeRai della carne in rivolta : Fra scioperi della fame, veglie di preghiera nel giorno della Vigilia e, oggi, la maratona di solidarietà lungo le tappe segnate dall’azione delle false cooperative di lavoro, non si arresta la campagna contro lo sfruttamento dei lavoratori in appalto del distretto carni, nel Modenese. L’obiettivo della Cgil, che appoggia la protesta e difende le r...

Ius soli - Luigi Manconi a Radio1 Rai : "Troppi i 29 senatori assenti : il Pd non ci ha creduto" : "Mancata approvazione non è stata solo colpa della destra", dice il senatore Pd e presidente della Commissione dei diritti umani intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio anch'io su Rai Radio1. Lo Ius soli e' stato rinviato al prossimo 9 gennaio ma se - come sembra ormai probabile - il presidente della Repubblica sciogliera' le Camere domani, il provvedimento sulla cittadinanza non potra' diventare legge

Non dirlo al mio capo 2 cast : tutte le new entry della fiction Rai : Chi è approdato sul set di Non dirlo al mio capo 2 per far parte del cast? Quali attori hanno affiancato Vanessa Incontrada e Lino Guanciale per la seconda stagione di una delle fiction Rai più amate degli ultimi tempi? Chi affiancherà Lisa Marcelli ed Enrico Vinci? Ebbene i telespettatori di Rai 1 potranno vedere cosa accadrà fra la bella Lisa ed il suo capo dopo le bugie che entrambi si sono raccontati sulla loro vita privata la prossima ...

Niente prima serata per Teen Wolf 5 su Rai4 : annunciata la data ufficiale - ma le polemiche non mancano : Anche l'arrivo di Teen Wolf 5 su Rai4 è destinato a far discutere. La quinta stagione della serie MTV con Tyler Posey e Dylan O'Brien si prepara a sbarcare in chiaro quasi tre anni dopo la messa in onda americana e un primo passaggio su Fox di Sky in Italia. La programmazione di Teen Wolf 5 su Rai4 è stata annunciata nelle scorse ore, proprio alla vigilia di Natale, ma tutto è stato tranne che un regalo per il pubblico che attende da tempo i ...

Informazioni aggiornate su Canone Rai 2018 : esenzione - costo e sanzioni al 23 dicembre : Si parla tantissimo in questi giorni di Canone RAI 2018, soprattutto per quanto riguarda l'esenzione. Di recente abbiamo già indicato sulle nostre pagine quali siano i casi che ci rientrano, con relative Informazioni per contattare l'Agenzia delle Entrate ed inviare la relativa documentazione per evitare di pagare la quota annuale. Premesso che ad oggi 23 dicembre non sono emersi casi legittimi in questo senso che vanno al dì là di coloro che ...

Ribelle - serata Disney su Rai 2 : la principessa coraggiosa che non accetta il suo destino reale : L'appuntamento questa sera è sugli schermi di Rai 2 alle ore 21.10 con Ribelle " The Brave che è possibile seguire in diretta e streaming anche sul sito ufficiale della Rai . Ribelle " The brave: ...

Etruria - come fa ‘Marcolino’ CarRai a dire che il suo amico per la pelle Matteo Renzi ‘non sapeva nulla’ : C’è un limite a tutto. Per carità, i problemi delle banche italiane hanno dimensioni che vanno molto al di là di Maria Elena Boschi e di Banca Etruria. E Marco Carrai ha il diritto di dire quello che ritiene per tenere la slavina lontana da Matteo Renzi. Però è giusto sottoporre l’onnipotente Giglio magico e quello che dicono i suoi esponenti al vaglio impietoso della logica. Carrai ha sostenuto in un’intervista al Corriere ...

