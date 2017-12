In pagamento ulteriori 5milioni di euro per le misure di sviluppo rurale

Sacchetti ortofrutta - nuova norma 2018 a pagamento. E tasse pesanti ulteriori per tutti. : Sacchetti della spesa di frutta e verdura in vendita a pagamento dai 2 ai 10 centesimi: la novità in vigore dal prossimo anno

Sacchetti frutta e verdura a pagamento per la spesa. E imposte ulteriori stabilite per tutti in silenzio : Dal primo gennaio fare la spesa di frutta e verdura costerà di più perché si pagheranno anche i Sacchetti. Si tratta di uno dei tanti aumenti che attende gli italiani.

