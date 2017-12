Iliad Mobile il nome di Free Mobile in Italia? Gestore sempre più vicino

Come si chiamerà Free Mobile in uscita in Italia? Iliad registra 12 domini con questi indizi : Sempre più vicini all'uscita di Free Mobile in Italia e alla rivelazione del vero nome del brand con cui Iliad farà la sua discesa in campo sul territorio nazionale. In queste ore, registriamo una nuova mossa decisiva da parte dell'azienda francese che riguarda i domini internet che ospiteranno di certo le offerte del quarto operatore nostrano e tutte le informazioni relative proprio alle strategie del vettore. Grazie ai colleghi di UpGo.news, ...

Tutta a Milano la Free Mobile italiana : Iliad abbandona Roma - mossa vicina all’uscita? : Lo abbiamo già ribadito, altro che ritardi per l'uscita della Free Mobile italiana sotto il grande brand internazionale Iliad: tutto si muove per mettere in moto la macchina del quarto operatore Mobile operante del nostro paese e l'ultima mossa "burocratica" sicuramente va sempre in questa direzione. Sede operativa e sede legale della società da questo momento coincidono, forse per accentrare il quartier generale del prossimo vettore e comunque ...

Non rinviato Free Mobile in Italia - torna il sereno sul debutto di Iliad : Se ne stanno sentendo di ogni per quel che riguarda il lancio in Italia di Free Mobile, o di come si chiamerà il quarto operatore nazionale gestito dal gruppo francese Iliad. Se fino a qualche giorno fa, vista soprattutto la mancata nomina del CEO e di alcuni altri membri del team di lavoro, si era ipotizzato il debutto potesse slittare oltre gennaio 2018, con possibilità venisse programmato solo per la prossima primavera, oggi vogliamo ...

Niente Free Mobile a gennaio 2018 - il debutto di Iliad in Italia slitta ancora : Si sperava di poter vedere debuttare Free Mobile in Italia già a gennaio 2018, com'era stato previsto a margine delle ultime indiscrezioni, ma a quanto pare bisognerà aspettare ancora, almeno fino alla prossima primavera. Il responso è emerso direttamente dal CorriereComunicazioni, che ha anche dato una plausibile spiegazione all'ulteriore ed eventuale ritardo accumulato dal quarto gestore nazionale. In pratica, il team di lavoro che dovrebbe ...

Iliad - Ho.Mobile e i distributori automatici di SIM : Continua l’attesa per l’arrivo sul mercato italiano del nuovo operatore di telefonia mobile, Iliad, che sbarcherà in Italia nel corso …

Iliad in Italia senza Ho Mobile e Free Mobile - nome ancora in ballo : le ultime : Iliad non sarà Ho Mobile in Italia, né tanto meno Free Mobile. Stando a quanto riportato in esclusiva dai colleghi di 'UniversoFree.com', il gruppo francese userà tutt'altro brand presso il nostro mercato, per dare battaglia ai blasonati TIM, Vodafone, Wind e 3. Se 'Ho.' era stato registrato ad aprile di quest'anno, seguito da 'Ho. Mobile' a settembre, intestato alla 'ORSINGHER ORTU – AVVOCATI ASSOCIATI', lo scopo forse era proprio quello di ...

Iliad - Ho.Mobile e i distributori automatici di SIM : Continua l’attesa per l’arrivo sul mercato italiano del nuovo operatore di telefonia mobile, Iliad, che sbarcherà in Italia con il …

Copertura Ho (Free Mobile in Italia) sempre migliore : nuovi impianti - sito web e annunci di lavoro per Iliad : Una carrellata di novità in queste ore per l'uscita della Free Mobile in Italia a marchio Ho Mobile: le ultime news sul nuovo quarto operatore Mobile riguardano la Copertura del segnale che verrà garantita fin da subito ai primi clienti, il sito internet ufficiale dove trovare tutte le informazioni sulle offerte e infine pure gli annunci di lavoro che Iliad sta pubblicando per rinfoltire la sua squadra al lavoro per il grande lancio. Meglio ...

Iliad - Ho.Mobile e i distributori automatici di SIM : Continua l’attesa per l’arrivo sul mercato italiano del nuovo operatore di telefonia mobile, Iliad, che sbarcherà in Italia con il …

Iliad potrebbe ritardare il debutto di ho. mobile fino alla prossima primavera : Iliad potrebbe portare ho. mobile al debutto con qualche mese di (ulteriore) ritardo: almeno secondo le ultime informazioni trapelate. L'articolo Iliad potrebbe ritardare il debutto di ho. mobile fino alla prossima primavera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.