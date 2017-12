Il potere decisionale ai giudici | così la legittima difesa diventa un rebus

: io sono stra carivcca perche ogni volta che apro il computer mi si rovesciano addosoo i problemi di tutti come se i… - macondo05 : io sono stra carivcca perche ogni volta che apro il computer mi si rovesciano addosoo i problemi di tutti come se i… - MrFuccio : @ncorrasco Menomale che non hai potere decisionale?? - Tradecon1 : @BasileusXI @07Emmedi Qual'è il potere decisionale dei ministri??????? - GabriellaGullac : @Bvzpao Be' sì, certo, come presidente della camera ha avuto grande potere decisionale... Di quali occasioni stiamo parlando? - furiadicheb1985 : @Cris75_r Si ma almeno così gli arbitri avranno più potere decisionale, così si stanno costruendo arbitri senza coraggio. -

(Di giovedì 28 dicembre 2017) La nuova legge sullaè ancora ferma in Senato. E lì resterà per molti altri mesi, forse per sempre. Le Camere verranno sciolte, arrivano il Natale, la campagna elettorale, le urne e tutta l’instabilità politica che ne seguirà. Difficile immaginare che i leader politici si carichino dell’onere di traghettare in porto una normadivisiva per come approvata, a maggio, dalla Camera dei Deputati.Idunque continueranno ad applicare le regole già in vigore. E non è una buona notizia. Soprattutto per chi, suo malgrado, si trova a fronteggiare un ladro entrato in casa (o in negozio) con i peggiori intenti e ne esce morto o gravemente ferito. A dimostrazione che l'autotutela (oggi) non è sempre legale, ci sono le sentenze emesse negli ultimi mesi. Spesso contraddittorie, a volte inspiegabili. Ma sempre frutto dell’eccessiva ...