Il Milan | Vinto SuperBowl natalizio | il gruppo è tutto con Gattuso - Calcio

Milan - Andrè Silva non segna - ma ha convinto Barbara : 'E' il più bello' FOTO : Dai collegamenti con gli studi di Rai Sport a Telenorba Barbara ha incoronato Andrè Silva: 'E' il più bello in Serie A'. Basterà a caricarlo e a farlo sbloccare? Per ora eccola nella nostra gallery. ...

Milan, Montella spiega: "Troppe aspettative. Io ho vinto il 50% delle partite" Milan, Montella spiega – Dopo una giornata difficile, quella di ieri, per Vincenzo Montella, è giunta l'ora di metabolizzare l'esonero dalla panchina del Milan. L'ormai ex allenatore rossonero, a caldo, aveva ...

I risultati delle partite di Europa League di questa sera : la Lazio ha pareggiato - Milan e Atalanta hanno vinto : La quinta giornata dei gironi di Europa League si è disputata questa sera. Nelle partite delle 19 la Lazio, già qualificata, ha pareggiato 1-1 in casa contro il Vitesse. In quelle delle 21 Milan e Atalanta hanno vinto contro Austria The post I risultati delle partite di Europa League di questa sera: la Lazio ha pareggiato, Milan e Atalanta hanno vinto appeared first on Il Post.

Milan, Donnarumma è convinto: "Abbiamo un grande futuro davanti" Milan, Donnarumma E' convinto – Il futuro del Milan si lega a quello di Gigio Donnarumma. Dopo le note vicende estive, in cui il portiere rossonero sembrava essere vicinissimo alla cessione, adesso è tempo di pensare al futuro a Milano. ...

AEK Atene-Milan, Montella: "Sono convinto che possiamo cambiare marcia" AEK Atene-Milan, Montella – Il Milan è atteso domani dalla trasferta in Europa League contro l'Aek Atene. C'è sicuramente voglia di riscatto per i rossoneri dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus. La squadra di ...

Nicchi : «Montella si adegui al Var - se il Milan avesse vinto nessuna polemica» : Il presidente dell'Aia risponde alle critiche al Var del tecnico del Milan dopo il rosso a Bonucci. «La carriera non se la gioca solo lui ma ce la giochiamo tutti» L'articolo Nicchi: «Montella si adegui al Var, se il Milan avesse vinto nessuna polemica» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I risultati delle partite di Europa League di questa sera : la Lazio e l’Atalanta hanno vinto - il Milan ha pareggiato : questa sera si sono giocate le partite del terzo turno della fase a gironi di Europa League: la Lazio ha battuto il Nizza per 3 a 1, l’Atalanta ha battuto l’Apollon Limassol per 3 a 1, e il Milan ha pareggiato The post I risultati delle partite di Europa League di questa sera: la Lazio e l’Atalanta hanno vinto, il Milan ha pareggiato appeared first on Il Post.