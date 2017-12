Il Milan ritrova l' orgoglio L' Inter non sa più segnare

Bonucci : "Al Milan ho trovato difficoltà - ma dopo la squalifica mi sono ritrovato" : L'ex difensore della Juventus era arrivato in pompa magna all'ombra della Madonnina con i tifosi rossoneri felicissimi di essersi accaparrati uno dei migliori centrali del mondo. Le sue prestazioni ...

Milan - Bonucci : "Grazie alla squalifica mi sono ritrovato" : In una stagione difficile come quella che sta vivendo il Milan, le difficoltà di uno degli uomini simbolo del mercato estivo non potevano passare sotto traccia. Leonardo Bonucci, arrivato dalla ...

Milan-Inter - derby Coppa Italia 2018 : probabili formazioni. Gattuso ritrova Biglia e Romagnoli - out Miranda e D’Ambrosio : Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, attesissimo derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. A San Siro le due formazioni si sfideranno per un posto in semifinale, non stanno attraversando un buon momento di forma ed entrambe sono reduci da due sconfitte consecutive ma la voglia di prevalere nella stracittadina è tantissima. Ringhio Gattuso dovrebbe puntare su Biglia che tornerà così a essere il regista ...

Locatelli è sempre più chiuso : lasci il Milan per ritrovarsi! : Poco più di un anno fa il gol che decise la sfida con la Juventus lo portò agli onori della cronaca e proprio il club bianconero sta pensando a lui per la prossima stagione. Giovane, italiano e con ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia - Eurolega 2018 in DIRETTA : l’Olimpia rischia grosso nel finale ma la spunta! Vittoria ritrovata! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, 13esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Serve una scossa all’Armani Exchange, a secco di vittorie da quattro turni. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da quattro sconfitte consecutive e giace sul fondo della classifica con sole 3 vittorie in 12 partite. Troppo poco per una Milano che punta ai playoff. Il mese di dicembre può essere decisivo in questo senso: ...

LIVE Olimpia Milano-Baskonia - Eurolega 2018 in DIRETTA : l’Olimpia vuole ritrovare la vittoria. Serve una scossa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, 13esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Serve una scossa all’Armani Exchange, a secco di vittorie da quattro turni. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da quattro sconfitte consecutive e giace sul fondo della classifica con sole 3 vittorie in 12 partite. Troppo poco per una Milano che punta ai playoff. Il mese di dicembre può essere decisivo in questo senso: ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega 2017-2018 in DIRETTA : l’Olimpia vuole ritrovare la vittoria. Serve una scossa! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia, 13esima giornata dell’Eurolega 2017-2018. Serve una scossa all’Armani Exchange, a secco di vittorie da quattro turni. La squadra di Simone Pianigiani è reduce da quattro sconfitte consecutive e giace sul fondo della classifica con sole 3 vittorie in 12 partite. Troppo poco per una Milano che punta ai playoff. Il mese di dicembre può essere decisivo in questo senso: ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : al Forum arriva il Baskonia e l’Olimpia Milano vuole ritrovare la vittoria : Si avvicina il Natale, ma sarà una settimana assolutamente non di vacanza per l’Olimpia Milano. La squadra si coach Simone Pianigiani sarà infatti impegnata nel terzo doppio turno stagionale dell’Eurolega. Questa sera la sfida casalinga al Baskonia e poi venerdì la trasferta contro l’Unicaja Malaga. Una tre giorni assolutamente decisiva per le ambizioni future della formazione milanese, che attualmente è relegata ...

Milan : una vittoria e un buon sorteggio per ritrovare ottimismo : Milano, 11 dicembre 2017 - Uscire dal caos per il Milan non era affatto facile, soprattutto dopo il pareggio di Benevento e la sconfitta in Croazia in Europa League. In momenti di simili difficoltà si ...

Milan - Gattuso 'ringhia' in allenamento : battere il Rijeka per ritrovare il morale : Il Milan di Gennaro Gattuso cerca la prima vittoria, importante per riprendersi dalla batosta di Benevento, con quel gol di Brignoli nei minuti di recupero che l'allenatore rossonero ha definito "...

Milano : sospettato di aver ucciso il padre - ritrovato corpo senza vita : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Un corpo senza vita, e ancora da identificare, è stato trovato nel fiume Adda a Comazzo, comune in provincia di Lodi. La vittima potrebbe essere l'uomo ricercato perché sospettato di aver strangolato il padre, Guido Begatti, 69 anni, in un appartamento di corso XXII Mar

Omicidio del silicone - il figlio dell'anziano ucciso in casa a Milano ritrovato cadavere nell'Adda : Dopo il ritrovamento della sua auto accanto al fiume. Il padre adottivo morto in casa da circa tre settimane

Milano - anziano trovato morto in casa : ritrovata l'auto del figlio sul greto di un fiume : È stata trovata a poca distanza dall'argine del fiume di Rivolta d'Adda (Cremona) l'auto di Alberto Hugo Begatti, l'uomo di 31 anni ricercato per l'omicidio del padre adottivo Guido, trovato senza ...

Milan - Gattuso ritrova De Zerbi : in Lega Pro furono scintille : Nel 2016 i due vennero quasi alle mani nei playoff Foggia-Pisa: domenica saranno ancora uno contro l'altro