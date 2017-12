Il giornalista Paolo Pollichieni in terapia intensiva

Solidarietà e gratitudine per Paolo Borrometi - giornalista nel mirino della mafia : di Luigi Di Maio Paolo Borrometi è un giornalista di 35 anni e ieri è stato vittima di un'intimidazione. Guardate il video per capire di cosa stiamo parlando. Dalla telefonata che lui stesso ha pubblicato sul suo sito si evince la sfrontatezza della mafia che quando intimidisce un giornalista lo fa addirittura presentandosi con nome e cognome. Grazie alle sue inchieste giornalistiche contro i clan mafiosi sono stati sciolti comuni per mafia ...