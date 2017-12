Il giocatore non rinnova | arriva all' Inter a costo zero?

Attesa per Milan-Inter di Coppa Italia : nel 2000 Fassone era in campo ma non come giocatore… : Il prossimo 27 dicembre i giocherà il derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Le due squadre si affronteranno nella Coppa nazionale già nel 2000 con i nerazzurri che vinsero per 3-2 grazie ai goal di Seedorf, Vieri e Mutu che ‘annullarono’ di fatto la doppietta di Shevchenko. E in quella partita in campo ci fu anche Marco Fassone, attuale amministratore delegato del club rossonero, che all’epoca faceva l’arbitro e in ...

Sconcerti - che 'bastonata' per un giocatore dell'Inter : ma non solo Video : L'Inter di Luciano Spalletti assaggia la prima sconfitta della stagione per mano dell'Udinese di Massimo Oddo. Gli uomini di Spalletti passano subito in svantaggio con un gol di Lasagna sotto porta, dopo che Davide Santon perdeva un pallone facile da controllare. L'Inter rimedia subito con il pareggio del solito Mauro Icardi, che colpisce di prima in area di rigore dopo una giocata strepitosa di Antonio Candreva. Il primo tempo finisce 1-1, ma ...

Ex giocatore ucciso - Rullo : 'Non sono stato io'. La madre non risponde - : Udienza di convalida del fermo per Antonietta Biancaniello e suo figlio, indagati per omicidio premeditato e soppressione di cadavere dopo la morte di Andrea La Rosa . Lui si è detto estraneo. Lei, ...

"Detroit : Become Human non vuole proporre risposte. È più importante porre domande e far riflettere il giocatore" : I giochi prettamente narrativi come i lavori di Quantic Dream possono proporsi come un efficace veicolo per la diffusione di valori e opinioni su tematiche più o meno delicate. David Cage e Quantic Dream non vogliono però imporre una propria opinione o indirizzare i giocatori verso un giusto o un sbagliato: Detroit: Become Human si pone un obiettivo diverso."Non voglio che il gioco abbia qualcosa da dire perché non mi vedo nei panni di qualcuno ...

Cambiasso : 'Nell'Inter c'è un giocatore che non vedi mai - ma incide sempre' : 'L'Inter ha un giocatore come Borja Valero che non vedi mai ma c'è sempre. Non è spettacolare ma c'è sempre dove deve stare. Questo fa la differenza'. Così Esteban Cambiasso a Sky Sport su Sky Calcio Club a proposito di Borja Valero .

Primo derby da non giocatore per Totti : il messaggio da brividi dell’ex capitano giallorosso : L’attesa per Roma-Lazio sta per finire. Alle 18 all’Olimpico andrà in scena un derby della Capitale che potrà essere importante anche in chiave scudetto. Sarà il Primo derby da non giocatore per Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso in merito ha voluto scrivere un messaggio da brividi sui social: “Oggi proverò sicuramente un’emozione nuova, dopo tanti derby sul campo vivo il Primo da un’altra prospettiva, ...

INFORTUNIO LASIK/ Video - shock in Frosinone-Avellino : il giocatore trasportato all'ospedale : LASIK, gravissimo INFORTUNIO in Frosinone-Avellino. Per il centrocampista slovacco irpino, probabile frattura di tibia e perone dopo uno scontro con Ciofani(Pubblicato il Fri, 17 Nov 2017 22:28:00 GMT)