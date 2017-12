Il consiglio dei ministri ha approvato l' operazione in Niger

Elezioni - Mattarella scioglie le Camere. Il consiglio dei ministri fissa la data del voto : si va alle urne il 4 marzo : La diciassettesima legislatura è finita. Come previsto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere il 28 dicembre. alle urne, quindi, si tornerà il 4 marzo del 2018, come deciso dal consiglio dei ministri. Il decreto di scioglimento del Senato e e di Montecitorio, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione è stato firmato dal capo dello Stato dopo aver sentito i presidenti dei due rami del ...

Maltempo - il consiglio dei Ministri delibera lo “stato d’emergenza” per il Veneto. Proroga per l’Emilia Romagna : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita’ atmosferiche che si sono verificate nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm. La Proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di ...

Vertici istituzioni - il consiglio dei ministri indica i nomi : Il Consiglio dei ministri ha scelto Salvatore Farina come nuovo Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Alla guida dei Carabinieri sarà invece Giovanni Nistri. Lo si apprende da fonti di governo. Il Cdm,...

Dai Carabinieri alla Consob - le nomine del consiglio dei ministri : L'accordo è stato raggiunto giovedì sera grazie all'asse tra Palazzo Chigi e Quirinale. E oggi il Consiglio dei ministri ratificherà le nomine del comandante generale dei Carabinieri e del presidente ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. CRISI POLITICA. RESA DEI CONTI IN consiglio COMUNALE. POILLUCCI : 'CAPACCI PRINCIPALE RESPONSABILE DEL DISASTRO'/ LA DISCUSSIONE : Il tutto ha dato vita alle liste civiche contro la POLITICA. Sarebbe ingeneroso dire che è la peggiore amministrazione di sempre, da una parte ha portato a casa delle cose, il porto pubblico, i ...

consiglio regionale - l'attività del 2017. Pirellone casa dei lombardi : Infine, assegnate 35 borse di studio per tirocini e attività di ricerca a favore di giovani neolaureati, finanziate con i risparmi dei costi della politica e avviati 15 progetti di Alternanza ...

Manovra - assunzioni in arrivo negli Atenei virtuosi. Slitta la riforma dei taxi. Più giudici ai Tar e nel consiglio di Stato : Slittamento al 31 ottobre 2018 della riforma per i taxi e Ncc. Un “salva mamme” per le ricercatrici a tempo determinato in maternità. Soppressione del “Fondinps”, il fondo al quale dal 2005 vengono destinate le quote del Tfr maturando da destinare ora ai Fondi pensioni negoziali con maggiore dimensione patrimoniali. Più giudici ai Tar e al Consiglio di Stato ...

La questione dei migranti divide il consiglio europeo : La riforma del regolamento di Dublino è a rischio a causa della spaccatura tra i governi europei in particolare sull’obbligatorietà delle quote. Leggi

Giovedì 14 dicembre si riunisce il consiglio comunale di Ravenna : l'ordine del giorno dei lavori : Domani, Giovedì 14 dicembre alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio ) e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta l'assessore agli Affari generali e all'Ambiente, Gianandrea Baroncini , risponderà all'interrogazione di Marco Frati , ...

Riunito il Comitato del consiglio dei marchigiani all'estero : 'Importante per turismo' : Continueranno le attività per promuovere l'iscrizione all'Albo delle numerose associazioni che si stanno costituendo nel mondo (Usa e Belgio in particolare), ricercando contatti anche con le comunità ...

consiglio dei Ministri : nessuna golden power su operazioni di AVIO e Leonardo : (Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni ha deciso che non eserciterà i poteri speciali (golden power) su due operazioni di Leonardo e AVIO. In particolare, ...

Ilva di Taranto - sit-in dei lavoratori al consiglio regionale della Puglia : "Emiliano ritiri il ricorso" : La protesta di circa 200 lavoratori che chiedono di essere ascoltati durante il consiglio monotematico sullo stabilimento siderurgico. Emiliano: "Non metto a...