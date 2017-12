Il brano delle feste di Natale? Da 23 anni nessuno riesce a creare il nuovo «classicone» : Vecchie ma pur sempre valide. Anzi, meglio delle nuove. Sono le canzoni di Natale, che anche quest'anno sono tornate per creare atmosfera assieme all'albero e alle lucine colorate, familiari ma in fondo fresche come il primo giorno in cui le abbiamo sentite, anni fa.Al netto dei «veri» classici, «tille Nacht e Jingle Bells, composti nel XIX secolo, e soprattutto White Christmas, anno di nascita 1942 che ...