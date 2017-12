Il 4 marzo con le elezioni c' è il super week-end di Serie A

Sergio Mattarella ha sciolto le Camere - elezioni convocate per il 4 marzo : ... che sia in grado di affrontare ogni questione si possa proporre nei prossimi mesi, anche strettamente politica. La questione è che sembra ormai altamente improbabile che ci sia chi raggiunga la ...

Legge elettorale - come si vota il 4 marzo con il Rosatellum : un’unica scheda - candidati in collegi e listini - soglia al 3% : Alle prossime elezioni si andrà a votare con la nuova Legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis. È un sistema misto maggioritario e proporzionale, che prevede 232 collegi uninominali per la Camera e 116 per il Senato, ciascuno dei quali avrà il proprio vincitore. A questi vanno aggiunti i collegi proporzionali – 63 per la Camera, 34 per il Senato – che eLeggeranno i restanti parlamentari. Diciotto, infine, i deputati e senatori ...

Elezioni - Mattarella scioglie le Camere. Il consiglio dei ministri fissa la data del voto : si va alle urne il 4 marzo : La diciassettesima legislatura è finita. Come previsto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere il 28 dicembre. alle urne, quindi, si tornerà il 4 marzo del 2018, come deciso dal consiglio dei ministri. Il decreto di scioglimento del Senato e e di Montecitorio, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione è stato firmato dal capo dello Stato dopo aver sentito i presidenti dei due rami del ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul mercato già a inizio marzo secondo le ultime indiscrezioni : Stando alle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero essere pronti per il via alla commercializzazione a marzo L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul mercato già a inizio marzo secondo le ultime indiscrezioni è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Da fine marzo ricomincia la stagione delle crociere con la Msc Musica : BRINDISI - Msc, la principale compagnia da crociera che scala Brindisi, conferma il suo programma per il 2018 (ma ancora non ci sono conferme per il 2019), e dal 26 marzo all'8 ottobre prossimi la Msc ...

Contratto statali - cosa cambia : scatto di 85 euro e un extra da marzo 2018 : ROMA E' stato firmato nella notte il Contratto per gli statali. Nuove regole e scatti sullo stipendio base che vanno dai 63 ai 117 euro lordi al mese, per una media di 85 euro. Ma chi guadagna meno, ...

Musica Måneskin in concerto a Torino - Hiroshima Mon Amour venerdi 30 marzo 2018 : ... CRAZY BULL GENOVA SABATO 7 APRILE • Viteculture Quirinetta • ROMA Con 'Chosen' hanno raggiunto oltre due milioni di visualizzazioni su YouTube , più di tre milioni di streaming su Spotify ...

Successo a Roma per la mostra 'Colosseo. Un'icona' - prorogata fino all' 11 marzo : ... dalla pittura al restauro, dall'architettura all'urbanistica, dallo spettacolo alla letteratura, dalla sociologia alla politica. Tutti aspetti affrontati dall'esposizione e nei volumi, editi da ...

Dal 27 marzo 2018 Bologna-Mykonos con Ryanair : Dall'aeroporto "Guglielmo Marconi" di Bologna direttamente all'isola greca di Mykonos, arcipelago delle Cicladi. Dal 27 marzo 2018 sarà così possibile raggiungere con Ryanair il cuore del Mare Egeo ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2010 : a marzo un processo contro Vinokourov e Kolobnev : Sono passati quasi otto anni, ma ancora non è andata giù a molti la vittoria di Alexandre Vinokourov, attuale direttore generale dell’Astana, nel 2010 corridore del team kazako, alla Liegi-Bastogne-Liegi del 2010. Il campione olimpico di Londra 2012 riuscì a battere in una volata a due il russo Alexander Kolobnev. Tante sono state le voci che si sono susseguite negli anni, ora però è arrivata una conferma, come riporta il quotidiano ...

Geo-blocking dei contenuti - l'Europa non ha fatto marcia indietro. Via le barriere da marzo 2018 : Il 'geoblocking' che l'Europa ha voluto mantenere è quello legato alla circolazione e alla ritrasmissione dei contenuti, non ha nulla a che fare con la fruizione dei contenuti, in streaming e non, da ...

Corruzione in MunicipioX; Metro C fino a San Giovanni a marzo; Con 'Riesco' Lazio pensa ai giovani : CORSI, FORMAZIONE E CULTURA: CON 'Riesco' Lazio pensa A giovani Aiutare i giovani che non studiano, non lavorano e hanno rinunciato a cercare la loro strada nel mondo lavorativo, offrendo loro una '...

Salvini : benissimo politiche il 4 marzo - si voti con regionali : Milano, 13 dic. (askanews) L'eventuale data del 4 marzo per le elezioni politiche 'ci va benissimo: prima si vota, meglio è'. Così Matteo Salvini, contattato dalle agenzie, ha commentato le ipotesi ...

Consigliere nazionale Louis Schelbert (Verdi/LU) lascerà a marzo : L'esponente dei Verdi siede in Consiglio nazionale dal 2006 e fa parte della Commissione dell'economia e dei tributi.