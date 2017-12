Il 2018 può essere l' anno d' oro del Fintech nell' Unione europea

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : l’Italia può superare il numero di qualificati di Sochi e Vancounver? : Manca oramai circa un mese e mezzo all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, in programma in Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio. Andiamo a passare in rassegna la situazione dell’Italia nelle qualificazioni per la rassegna a cinque cerchi. L’obiettivo azzurro sarà, prima ancora della conquista delle medaglie, quello di stabilire un nuovo record di atleti partecipanti. Se, per ovvi motivi, il numero di 185 atleti ...

Basket femminile - Serie A 2017-2018 : scontro al vertice tra Schio e Venezia. Lucca può approfittarne : Turno natalizio nella Serie A di Basket femminile 2017-2018. Le squadre scenderanno in campo sabato 23 dicembre per la 12ma giornata, la terza di ritorno. Il piatto forte è senz’altro lo scontro al vertice tra il Famila Schio e la Reyer Venezia. La capolista è reduce dalla sconfitta nel derby contro San Martino e soprattutto dal secondo k.o consecutivo in Eurolega. Le scledensi hanno mantenuto la vetta in campionato ma il margine si è ...

F1 - Daniel Ricciardo : “La Red Bull può vincere il titolo nel 2018 se…” : La chiusura del Mondiale 2017 di F1, con due vittorie firmate da Max Verstappen in Malesia ed in Messico, fa presagire che la Red Bull possa inserirsi nell’ormai canonico duello tra la Ferrari e la Mercedes. Dopo un inizio di stagione problematico, infatti, la RB13 ha avuto uno sviluppo incredibile, pertanto, visto il non eccessivo mutamento tecnico, la creatura di Adrian Newey rischia di essere pericolosa sia per le Rosse che per le ...

Mondiale Russia 2018 : ecco perché l'Italia può sperare nel ripescaggio : E' l'articolo 13 del regolamento del calcio Mondiale ed è il motivo per cui la Fifa ha avvertito la Spagna di considerare l'intromissione del Consiglio Superiore come un'ingerenza politica nella vita ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alessandro Pittin è un campione ritrovato. E ora in chiave olimpica si può davvero sognare… : Quel gesto di disappunto sul traguardo vale più di mille parole. Alessandro Pittin torna sul podio al termine di una strepitosa rimonta, ma la delusione per la sconfitta in volata per qualche istante sovrasta persino la gioia per un risultato che mancava da 21 mesi. Questo è il segnale del grande carattere del fuoriclasse carnico, la cui voglia di vincere lo ha condotto nuovamente ai vertici della disciplina dopo due anni bui e lo spinge ad ...

Clamoroso Spagna - è tutto vero : “può essere esclusa da Russia2018 - situazione grave” - l’Italia spera nel ripescaggio : Il rischio che la Spagna venga esclusa dai prossimi Mondiali c’e’. Angel Maria Villar attacca il governo di Madrid dopo la lettera ricevuta dalla Federcalcio spagnola in cui la Fifa si dice preoccupata per le ingerenze governative e agita lo spettro di una sospensione che porterebbe alla clamorosa estromissione delle Furie Rosse da Russia 2018. tutto nasce dall’arresto per corruzione dello stesso Villar, sospeso cosi’ ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : annullata la prova di salto causa vento - si utilizzeranno i risultati del PCR. Alessandro Pittin può fare la grande rimonta : La seconda prova di salto di Ramsau, dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica, è stata annullata a causa delle instabili condizioni del vento, che non avrebbero permesso un regolare svolgimento della gara. In virtù di questa decisione, verranno utilizzati i risultati del Provisional Competition Round, svoltosi venerdì. La gara di fondo sarà molto aperta, visti i distacchi estremamente contenuti. ...

Testo e video di Davide Petrella con Non può fare male a Sarà Sanremo verso il Festival 2018 : Davide Petrella con Non può fare male è tra i cantanti che si esibiranno questa sera su Rai1 per la serata Sarà Sanremo. In diretta sul primo canale Rai apprenderemo i nomi degli 8 cantanti in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo e quelli dei 20 Campioni attesi tra i Big. Claudio Baglioni ha già effettuato le sue scelte per quanto riguarda i Big e 2 degli 8 giovani delle Nuove Proposte, gli altri 6 verranno selezionati questa ...

Mondiali 2018 - Spagna a rischio. "L'Italia può sperare" : La minaccia della Federazione internazionale arriva dopo la proposta del Consiglio dello Sport (che fa capo al governo di Madrid) di indire nuove elezioni per la presidenza della Rfef dopo quelle ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : due Gundersen dal trampolino normale a Ramsau. E Alessandro Pittin può stupire ancora… : L’Italia sogna in vista della terza tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica, in programma a Ramsau sabato 16 e domenica 17 dicembre. In Austria sono previste due Gundersen con salto dal trampolino normale HS96 e 10 km di fondo, terreno ideale per gli specialisti degli sci stretti, che potranno far leva sulla chance di ridurre ai minimi termini i distacchi nel primo segmento di gara per imbastire una performance ...

Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : quanti qualificati per l’Italia? Si può migliorare il numero di Sochi 2014? : Mancano oramai meno di due mesi all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018, in programma in Corea del Sud dal 9 al 28 febbraio. Andiamo a passare in rassegna la situazione dell’Italia nelle qualificazioni per la rassegna a cinque cerchi. L’obiettivo azzurro sarà, prima ancora della conquista delle medaglie, quello di stabilire un nuovo record di atleti partecipanti. Se, per ovvi motivi, il numero di 185 atleti ...

Biathlon - il ritorno di Karin Oberhofer può far bene alla staffetta azzurra verso le Olimpiadi di Pyeongchang 2018 : Dopo le vittorie se non annunciate quantomeno preventivabili di settimana scorsa in Coppa Italia, Karin Oberhofer nei prossimi giorni sarà impegnata ad Obertiliach, in Austria, per le prime gare internazionali al rientro dopo la maternità in IBU Cup. Il suo rientro, in vista della seconda parte di stagione, potrebbe fare bene alla squadra azzurra in vista delle Olimpiadi, anche pensando alla staffetta. Certo, molto, se non tutto, dipenderà dalle ...