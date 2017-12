Il 2018 nasce sotto la Superluna!

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Eric Frenzel rinasce a Ramsau! Sprint vincente davanti a Fabian Riessle - Alessandro Pittin chiude al 22° posto : La riscossa di Eric Frenzel si materializza a Ramsau, nella prima Gundersen della terza tappa della Coppa del Mondo 2017-2018. Il fuoriclasse tedesco è tornato a fare la differenza dal trampolino HS96, partendo nel fondo in terza posizione a 12” dal giapponese Taihei Kato, e si è letteralmente scatenato sugli sci stretti, scremando pian piano il gruppo e giungendo in prossimità del traguardo in compagnia del connazionale Fabian Riessle, ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Eric Frenzel rinasce a Ramsau! Sprint vincente davanti a Fabian Riessle - Alessandro Pittin chiude al 22° posto : La riscossa di Eric Frenzel si materializza a Ramsau, nella prima Gundersen della terza tappa della Coppa del Mondo 2017-2018. Il fuoriclasse tedesco è tornato a fare la differenza dal trampolino HS96, partendo nel fondo in terza posizione a 12” dal giapponese Taihei Kato, e si è letteralmente scatenato sugli sci stretti, scremando pian piano il gruppo e giungendo in prossimità del traguardo in compagnia del connazionale Fabian Riessle, ...

Dal mondo delle associazioni nasce "Lista Civica Vda 2018" : ... che ha partecipato attivamente al progetto di Rete Democratica - secondo noi è una cosa positiva se ci sono forze che intendono collaborare e recepire il materiale che arriva dal mondo delle ...

Dal 2018 AGCOM gestirà online i ricorsi contro gestori e pay TV : nasce ConciliaWeb : Dal 2018 AGCOM darà la possibilità di avviare e gestire i ricorsi tramite gli strumenti che (più o meno) tutti maneggiamo quotidianamente L'articolo Dal 2018 AGCOM gestirà online i ricorsi contro gestori e pay TV: nasce ConciliaWeb è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Decima giornata : quattro match al tie-break! Scandicci batte Bergamo - Pesaro sorprende - Modena rinasce : Dopo il successo di Conegliano su Novara nell’anticipo di ieri e quello di Busto Arsizio su Casalmaggiore venerdì pomeriggio, oggi si è completata la Decima giornata della Serie A1 di Volley femminile con altri quattro incontri che si sono decisi al tie-break. Scandicci deve sudare più del previsto contro Bergamo e lascia per strada un punto importante. Le toscane vincono ma rimangono al quarto posto in classifica, distaccate sempre di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alessandro Pittin rinasce a Lillehammer come l’Araba Fenice! E ora si sogna in chiave olimpica : Il ruggito di Alessandro Pittin torna a scuotere la Coppa del Mondo di Combinata nordica. Nella tappa di Lillehammer il fuoriclasse carnico ha sfiorato il podio al termine di una clamorosa rimonta, arrivando sul traguardo ad appena 7”1 dal vincitore, il norvegese Espen Andersen, attuale leader della generale. Pittin ha messo in mostra una condizione di forma straripante sul piano fisico e mentale e la sua rinascita coincide proprio con la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2017-2018 : Alice Volpi - costanza da primato! Nasce la stella Favaretto. Bene Foconi e Curatoli : Il fine settimana schermistico ha visto ancora una volta l’Italia protagonista, ma a mancare è stata la vittoria, con cinque podi in tre gare. A Torino le fiorettiste azzurre hanno quasi monopolizzato il podio, venendo beffate dalla sola Inna Deriglazova, che si è presenta al Trofeo Inalpi in versione Rio 2016. Il giorno dopo è stato il momento di Alessio Foconi, terzo con qualche rimpianto; mentre in Ungheria a Gyor gli sciabolatori ...

Formula Uno. Nasce il team B della Ferrari : dal 2018 in pista Alfa Romeo : Sergio Marchionne raddoppia dal 2018 quando ai nastri di partenza del prossimo campionato di Formula Uno ci sarà il marchio Alfa Romeo affiancato a Sauber F1 team. Il ritorno nel circus dopo tre decenni rientra in una più ampia strategia di rilancio del brand.…Continua a leggere →

Ciclismo - il Giro d'Italia 2018 nasce a Milano : Il Giro d'Italia 2018 vede la luce oggi pomeriggio a Milano. Sappiamo già l'edizione numero 101 della corsa rosa scatterà venerdì 4 maggio con una crono individuale di 10 km a Gerusalemme. In Israele ...

Rinascente di Genova nel 2018 chiude - senza lavoro 60 persone : La Rinascente di Genova che chiude i battenti entro ottobre del 2018 e apre l’ennesima crisi del lavoro in Italia. Circa sessanta persone resteranno dall’oggi al domani senza più un’occupazione

Rinascente chiude nel 2018 - 60 persone senza lavoro : La Rinascente di Genova che chiude i battenti entro ottobre del 2018 e apre l’ennesima crisi del lavoro in Italia. Circa sessanta persone resteranno dall’oggi al domani senza più un’occupazione

Volley - SuperLega 2017-2018 – Seconda giornata - i migliori italiani. Lanza padrone - Zaytsev uomo squadra - Parodi rinasce - classe Savani : Ieri si è disputata la Seconda giornata della SuperLega 2017-2018, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono stati gli italiani che si sono meglio comportati ricordando che Civitanova-Ravenna è stata rinviata a data da destinarsi a causa del decesso di un tifoso sugli spalti prima dell’inizio della partita. FILIPPO Lanza. Il miglior italiano del weekend. Il capitano di Trento si carica la sua squadra ...

Nel 2018 nascerà una biblioteca ambientale a Villa Serra : Già abbiamo l'area giochi, il palco per ricevimenti, che spesso e volentieri allestiamo per spettacoli con burattini. Di recente abbiamo ristrutturato i bagni, il tutto per consentire a grandi e ...