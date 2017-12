Il 2018 degli sviluppatori giapponesi su PS4 | anticipazioni sui giochi futuri dai

Camera - nel 2018 le spese torneranno a salire. Pesano i vitalizi non aboliti e lo stop al tetto degli stipendi : Resta sotto il miliardo, a quota 968 milioni 124mila 571 euro. Ma dall’anno prossimo la spesa della Camera tornerà a salire. “Rispetto alla spesa per il 2017, computata al netto della restituzione allo Stato di 80 milioni di euro”, infatti, “la spesa per il 2018 segna un incremento di 17,6 milioni di euro, pari all’1,85 per cento”, come certifica la relazione che accompagna il bilancio di previsione di Montecitorio per il prossimo anno ...

Boxe - World Series 2018 : i gironi suddivisi per Continente. Le avversarie degli Italia Thunder : Nel primo weekend del prossimo febbraio ripartiranno le World Series of Boxing, arrivate alla loro ottava stagione. La competizione di Boxe a squadra sarà come al solito divisa in una prima fase a gruppi, divisa per continenti, in questo caso America, Europa e Asia, per poi proseguire con una fase playoff organizzata a livello globale. Oltre all‘Italia Thunder, i cui convocati sono già stati resi noti a novembre, saranno nel gruppo Europeo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : le percentuali al poligono degli azzurri. Bene Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - Lukas Hofer deve aggiustare la mira… : La Coppa del Mondo di Biathlon riprenderà nel 2018. Dopo le prime tre tappe è iniziata una lunga sosta natalizia, che consentirà agli atleti di fare una prima valutazione sul lavoro svolto fin qui e, nel caso, di modificare qualcosa. Riflessioni quanto mai fondamentali in una stagione come questa, che porterà alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang 2018. È tempo di analisi, quindi: andiamo a vedere come si comportano gli azzurri al ...

Il Congresso Usa approva la riforma fiscale - vittoria per Trump prima degli scontri elettorali del 2018 : A rigor di cronaca, i deputati lo aveva già fatto ieri ma sono stati costretti a rimettere al voto la legislazione per via di qualche cambiamento minore al testo, reso necessario per essere esaminato ...

Carlo Conti : "La Corrida anche in radio. Sanremo 2018? Bellissimo cast - farò degli spot simpatici. Tornare? C'è bisogno di resettare..." : Prima del ritorno in televisione previsto per la prossima primavera, si riparte dalla radio: La Corrida ricomincia con la conduzione di Carlo Conti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, nel corso della presentazione di Rai Play Radio: "Abbiamo una piccola sorpresa: Carlo resterà alla radio, contrariamente a quanto potessi immaginare. Siamo riusciti a convincerlo ad avere una trasformazione da direttore ...

Tennis - Australian Open 2018 : la entry-list degli italiani. Tutti i nostri portacolori al via a Melbourne : Dal 15 al 28 gennaio il Tennis tornerà protagonista grazie al primo Slam del 2018, gli Australian Open in programma a Melbourne (Australia). Ebbene, a partire da mercoledì 10 gennaio, avranno inizio le qualificazioni che riserveranno ai partecipanti i restanti pass per il main draw. Saranno 9 i Tennisti italiani presenti nelle entry-list: Marco Cecchinato, Stefano Travaglia, Matteo Berrettini, Alessandro Giannessi, Salvatore Caruso, Stefano ...

Bollette gas - acqua e luce : molte novità 2018 a vantaggio degli utenti : Bollette salate per colpa dei conguagli o di errati calcoli delle aziende fornitrici del servizio sono all’ordine del giorno per milioni di famiglie italiane. Un vero problema ampliato da Leggi che poco tutelano i cittadini e che consentono ricorsi solo dopo aver effettuato il pagamento per evitare tagli e sospensioni dei servizi. Parliamo di utenze domestiche, servizi necessari per la vita di tutti i giorni di ogni famiglia italiana, cioè ...

Sanremo 2018 - la rabbia degli esclusi passa sui social : Sanremo 2018, la rabbia degli esclusi passa sui social Tanta amarezza, come sempre, tra chi non è stato scelto per portare in gara la sua canzone: reazioni molto vivaci, soprattutto via social. ...

Festival di Sanremo 2018 : Mario Biondi e la coppia Meta-Moro sono i favoriti degli scommettitori : Mario Biondi Nemmeno il tempo di conoscere i nomi dei venti big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2018 (clicca qui per l’elenco), ed ecco che gli scommettitori hanno già iniziato a puntare su questo o quel cantante, stilando in questo modo una prima e papabile classifica della gara che si terrà in riviera dal 6 al 10 febbraio. sono due i favoriti, anzi tre per essere precisi: Mario Biondi e l’inedito duo composta da Ermal ...

Volley - Nations League 2018 – Tutto il calendario dell’Italia : le partite degli azzurri. Date e programma - avversari e novità : Il calendario della Nations League 2018 di Volley deve ancora essere ufficializzato e comunicato dalla FIVB ma possiamo fornirvi delle anticipazioni in attesa che la Federazione Internazionale riveli tutti i dettagli della nuova competizione di pallavolo che sostituirà le vecchie World League e Grand Prix. Cambia il format, più partite, più settimane di gare. Diamo uno sguardo dettagliato in casa Italia. MASCHILE: La Nazionale di Chicco ...

Isola 2018 - al via #SarannoIsolani : foto e bio degli aspiranti naufraghi : L’Isola dei famosi 18 partirà il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Al timone del reality la padrona di casa Alessia Marcuzzi avrà al suo fianco

Sanremo 2018 : da Morgan a L’Aura - la rabbia degli esclusi : Le candidature sono state 140, ma a esibirsi sul palco del teatro Ariston il prossimo febbraio saranno solamente in venti. «Ho dovuto fare diverse rinunce dolorose. Ho mandato un messaggio a chi non era rientrato nella rosa, ma certo da oggi avrò un po’ di nemici», ha spiegato il direttore artistico Claudio Baglioni all’indomani dell’annuncio dei Big di Sanremo 2018. E a giudicare dalle prime reazioni degli esclusi sembra ...