Ice Galà Real Time | Campioni mondiali di pattinaggio sul ghiaccio | polemica sugli spalti

Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 rIcevono le patch di sicurezza di dIcembre : Stavolta tocca ai Samsung Galaxy A3 appartenenti a due generazioni diverse, 2016 e 2017, ricevere le patch relative al mese in corso L'articolo Samsung Galaxy A3 2016 e 2017 ricevono le patch di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Più vicino Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : novità e problemi risolti nella quinta beta dal 28 dIcembre : Grande passo in avanti compiuto in questi ultimi giorni del 2017 per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. La quinta beta del major update è in distribuzione proprio in queste ore: inizialmente questa aveva interessato solo l'India (dove in effetti il rilascio risultava essere solo il secondo proposto agli utenti aderenti al programma di prova): possiamo invece confermare ora che la release ha cominciato a colpire anche i paesi ...

Patch di dIcembre in Europa su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus - anche per la beta di Oreo : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con le Patch di sicurezza di dicembre in Europa, anche nella versione beta di Android 8.0 Oreo. L'articolo Patch di dicembre in Europa su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, anche per la beta di Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Ice Galà / Real Time - i Campioni mondiali di pattinaggio sul ghiaccio in prima serata (28 dicembre) : Ice Galà, stasera giovedì 28 dicembre, l'appuntamento sul ghiaccio dedicato alle esibizioni andrà in onda sul canale 31 del digitale terreste, ecco tutto ciò che c'è da sapere.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:31:00 GMT)

Smartphone Android in offerta 27 dIcembre : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 27 dicembre sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 27 dicembre: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S6/S6 edge e Lenovo Moto G4/G4 Plus rIcevono le patch di dIcembre : Samsung Galaxy S6, S6 edge, Lenovo Moto G4 e Moto G4 Plus si aggiornano in Europa con le patch di sicurezza di dicembre e qualche altro bugfix. L'articolo Samsung Galaxy S6/S6 edge e Lenovo Moto G4/G4 Plus ricevono le patch di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Inaspettato aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge oggi 26 dIcembre : avanti i Vodafone : Chi poteva aspettarselo? oggi 26 dicembre più di qualche Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sta ricevendo un nuovo aggiornamento software. Interessati dall'update nuovo di zecca gli esemplari serigrafati Vodafone che, ancora una volta, tentano di tenere il passo con i modelli no brand. Quali le novità previste dal pacchetto e i miglioramenti possibili su entrambi i modelli? Lo scopo del nuovo firmware è quello di portare sul telefono la patch di ...

Fantastica batteria Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di dIcembre : differenze ITA e PHN : Stiamo vivendo un weekend natalizio davvero ricco di novità per tutti coloro che sono ansiosi di mettere le mani sull'aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S7. In linea con quanto riportato nella giornata di ieri, è possibile andare più a fondo su una questione riguardante l'argomento che sta più a cuore agli utenti, vale a dire quello della durata della batteria. Anche in questo particolare contesto, infatti, ci sono differenze ...

Inutile aggiornamento di dIcembre su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : tutt’altra cosa il PHN : Chi guardava con speranza l'aggiornamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge come una possibile panacea di tutti (o quasi) i problemi dei device dovrà ricredersi. Potremmo definire i pacchetti XXS1DQL1 distribuiti per entrambi i modelli no brand solo un paio di giorni fa, potremo definirli "senza infamia e senza lode", almeno in questa prima fase post update. Un indicazione dei risvolti tutto sommato insignificanti dei firmware dovevamo certo ...

TrenDevIce supervaluta il vostro Samsung Galaxy fino al 6 gennaio : Normalmente se volete vendere il vostro smartphone dovete rivolgervi a piattaforme dedicate, con aste e annunci online. Può capitare tuttavia che ci siano […] L'articolo TrenDevice supervaluta il vostro Samsung Galaxy fino al 6 gennaio è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy S7 e S7 edge rIcevono le patch di dIcembre anche in Italia : Samsung Galaxy S7 e S7 edge no brand si aggiornano anche in Italia con le patch di sicurezza di dicembre. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono le patch di dicembre anche in Italia è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Amazon regala due mesi di Music Unlimited Family fino al 24 dIcembre : Per Natale Amazon regala due mesi di abbonamento Music Unlimited Family, per chi attiverà l'abbonamento dal 22 al 24 dicembre L'articolo Amazon regala due mesi di Music Unlimited Family fino al 24 dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Moto Z e Z2 Force iniziano a rIcevere Android 8.0 Oreo - Galaxy C9 Pro 7.1.1 Nougat - Essential migliora la fotocamera : Motorola Moto Z e Moto Z2 Force avvistati con Android 8.0 Oreo, Samsung Galaxy C9 Pro si aggiorna ad Android 7.1.1 Nougat, Essential Phone PH-1 riceve nuovi miglioramenti per l'app fotocamera. L'articolo Moto Z e Z2 Force iniziano a ricevere Android 8.0 Oreo, Galaxy C9 Pro 7.1.1 Nougat, Essential migliora la fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.